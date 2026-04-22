Analisis Perbedaan Drastis Harga LPG Global: Antara Subsidi dan Ketergantungan Impor

Laporan mendalam mengenai disparitas harga LPG global per April 2026 yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, subsidi pemerintah, dan ketergantungan negara terhadap pasokan energi impor.

Dinamika harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) di tingkat global saat ini menunjukkan disparitas yang sangat mencolok antarnegara, menciptakan lanskap energi yang beragam bagi konsumen di seluruh dunia. Berdasarkan data per 13 April 2026, rata-rata harga LPG dunia berada di angka US$0,91 per liter atau setara dengan Rp 15.597 dengan asumsi kurs US$1 setara Rp 17.140.

Perbedaan harga yang signifikan ini tidak serta-merta mencerminkan fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh intervensi kebijakan domestik masing-masing pemerintahan. Struktur pajak energi, besaran subsidi yang diberikan pemerintah, serta kondisi geografis dan logistik menjadi penentu utama yang membentuk harga eceran di tingkat rumah tangga dan industri di berbagai negara. Jika kita menilik negara dengan harga LPG paling terjangkau, Aljazair memimpin daftar dengan harga yang sangat ekonomis, yakni hanya US$0,091 atau sekitar Rp 1.542 per liter. Posisi ini diikuti oleh Angola dengan harga US$0,109 per liter. Arab Saudi, sebagai salah satu raksasa energi dunia, juga mampu mempertahankan harga di angka US$0,290 per liter, disusul oleh Rusia di angka US$0,409 per liter dan Azerbaijan pada US$0,412 per liter. Fenomena harga murah di negara-negara tersebut sangat erat kaitannya dengan posisi mereka sebagai produsen sekaligus eksportir gas alam yang masif. Kemandirian pasokan domestik, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan subsidi energi secara besar-besaran, membuat masyarakat di negara-negara ini terlindungi dari guncangan harga pasar internasional yang kerap tidak menentu. Di sisi lain spektrum harga, terdapat negara-negara yang harus menanggung beban biaya LPG yang jauh di atas rata-rata global. Yunani tercatat sebagai negara dengan harga LPG tertinggi di dunia, mencapai US$1,611 atau setara Rp 27.424 per liter, diikuti ketat oleh Israel pada angka US$1,595 per liter. Di Eropa, Jerman mencatatkan harga US$1,405 per liter, sementara Swiss dan Kroasia masing-masing berada di kisaran US$1,393 dan US$1,388 per liter. Tingginya harga di negara-negara tersebut dipicu oleh keterbatasan cadangan domestik, yang memaksa mereka bergantung sepenuhnya pada pasokan energi impor. Selain itu, kebijakan pajak energi yang tinggi untuk mendukung transisi ke energi hijau dan minimnya subsidi langsung dari pemerintah membuat harga eceran menjadi sangat sensitif terhadap dinamika harga gas alam global. Akibatnya, konsumen di negara-negara tersebut harus menanggung biaya energi yang jauh lebih mahal demi menjaga stabilitas pasokan di tengah tantangan geopolitik dan ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan





