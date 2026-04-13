Analisis: Penutupan Selat Hormuz oleh Trump: Pesan untuk Kawasan dan Upaya Tekanan Ekonomi

Pengamat Geopolitik menganalisis langkah Presiden AS Donald Trump menutup Selat Hormuz sebagai pesan strategis dan upaya untuk menekan Iran secara ekonomi. Tindakan ini ditujukan kepada sekutu, rival, dan khususnya Iran, dengan tujuan untuk menegaskan komitmen AS di kawasan, mengendalikan jalur pelayaran penting, dan mengamankan kepentingan AS.

Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menutup Selat Hormuz dianggap sebagai sinyal kuat, ditujukan kepada sekutu, rival, dan khususnya Iran . Menurut pengamat Geopolitik dan Keamanan Nasional , Wibawanto Nugroho Widodo, tindakan ini merupakan upaya Trump untuk mempertegas komitmen AS di kawasan dan meyakinkan sekutu-sekutunya.

Wibawanto berpendapat bahwa Trump pasti akan mengambil langkah signifikan terkait Selat Hormuz. “Pertama, keadilan militer ditegakkan secara nyata. Kedua, melalui informasi, beliau mengirimkan pesan. Trump mengirimkan pesan kepada negara-negara Teluk dan Israel, serta kepada Iran, bahwa Amerika Serikat tetap hadir sebagai pelindung,” jelas Wibawanto.

Wibawanto juga menambahkan bahwa pesan tersebut juga ditujukan kepada China dan Rusia, yang dinilai tidak dapat sepenuhnya menekan Israel karena memiliki banyak kepentingan di sana, serta tidak dapat menekan negara-negara Arab Sunni karena China dan Rusia memiliki hubungan baik dengan mereka. “China-Rusia juga tidak ingin konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat,” tambahnya.

Tujuan ketiga dari tindakan Trump, menurut Wibawanto, adalah untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Iran agar menyerah. Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil Trump telah diprediksi sebelumnya. Wibawanto mengaku telah memprediksi bahwa Pulau Kharg tidak akan diduduki, tetapi akan menjadi target serangan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa AS diperkirakan akan mengambil tindakan untuk secara fisik menutup Iran, sehingga kapal-kapal tidak dapat melintas. Ini bisa melibatkan berbagai taktik, termasuk serangan langsung terhadap infrastruktur maritim Iran dan kemungkinan penerapan blokade maritim.

Selain itu, kemungkinan lain adalah melakukan operasi *counter-mining* atau penyebaran ranjau. Amerika Serikat juga dapat mengatur garis pantai Iran, mengendalikan jalur lalu lintas laut, dan melakukan pembersihan ranjau. Strategi ini dirancang untuk memastikan supremasi angkatan laut AS di kawasan, serta untuk membatasi kemampuan Iran dalam melakukan tindakan provokatif. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan AS dalam menghadapi Iran dan menjaga stabilitas di kawasan.

Dampak ekonomi dari penutupan Selat Hormuz sangat signifikan, karena jalur pelayaran ini merupakan salah satu yang paling penting di dunia untuk pengiriman minyak. Penutupan atau pembatasan akses ke selat ini akan menyebabkan kenaikan harga minyak global, yang akan berdampak pada ekonomi global. Selain itu, penutupan ini akan memperparah ketegangan geopolitik di kawasan, yang berpotensi memicu konflik yang lebih luas.

Tindakan Trump juga dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan posisi AS dalam negosiasi dengan Iran di masa depan, dengan harapan memaksa Iran untuk membuat konsesi.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perundingan Damai Iran-AS di Pakistan Gagal, Iran Tegaskan Kendali Penuh Selat HormuzPerundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di Pakistan pada 12 April 2026 berakhir tanpa kesepakatan. Penasihat senior Iran, Ali Akbar Velayati, menegaskan kendali penuh Iran atas Selat Hormuz setelah kegagalan negosiasi. Konflik yang terjadi telah menewaskan lebih dari 3.300 orang dan Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz, koridor vital pasokan energi dunia.

Read more »

Perundingan AS-Iran Gagal, Trump Perintahkan Blokade Kapal di Selat HormuzPresiden AS Donald Trump menyatakan bahwa militer AS siap sepenuhnya untuk menyelesaikan kekuatan Iran pada waktu yang dianggap tepat. Hal ini menyusul dengan perundingan

Read more »

Iran Batasi Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz Pasca Gencatan Senjata AS-IranIran berencana membatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia, setelah gencatan senjata sementara dengan AS. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya pengiriman dan mempengaruhi harga minyak global.

Read more »

Trump Siapkan Blokade Selat Hormuz Usai Perundingan AS-Iran Buntu, Apa Rencananya?Usai perundingan dengan Iran gagal, Trump ancam akan memblokade Selat Hormuz dan cegat kapal, picu kekhawatiran eskalasi baru di jalur energi global.

Read more »

Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz Usai Perundingan AS-Iran GagalCENTCOM sudah mengumumkan waktu dimulainya blokade Selat Hormuz menyusul perintah Trump. Berikut selengkapnya.

Read more »

Donald Trump Perintahkan CENTCOM Cegat Semua Kapal di Selat Hormuz: Hancurkan Iran!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »