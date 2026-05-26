Analisis Penguatan IHSG di Tengah Sentimen Geopolitik Global dan Tantangan Ekonomi Domestik

Indeks Harga Saham Gabungan menutup perdagangan pada level 6.206 dengan pengaruh positif dari potensi perdamaian AS-Iran, meski menghadapi tantangan dari defisit Neraca Pembayaran Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan tren penguatan pada penutupan perdagangan Senin, 25 Mei 2026, dengan kenaikan sebesar 0,72 persen yang membawa indeks ke level 6.206,34.

Pergerakan pasar pada hari tersebut didominasi oleh tingginya volume pembelian, meskipun dinamika pasar tetap menunjukkan volatilitas yang cukup terasa. Berdasarkan analisis teknikal dari Herditya Wicaksana selaku analis PT MNC Sekuritas, posisi pergerakan IHSG saat ini diperkirakan masih berada dalam rangkaian wave A dari wave 2. Analisis ini mengindikasikan bahwa pasar sedang berada dalam fase transisi yang memerlukan kewaspadaan bagi para investor. Herditya memproyeksikan bahwa area koreksi berikutnya kemungkinan besar akan menguji level 5.899 yang sekaligus berperan sebagai area support kuat.

Untuk perdagangan selanjutnya, level support diperkirakan berada pada kisaran 5.996 hingga 5.899, sementara level resistance yang perlu diperhatikan berada di angka 6.318 hingga 6.459. Di sisi lain, riset dari PT Pilarmas Investindo Sekuritas memberikan pandangan bahwa IHSG memiliki potensi untuk menguat namun dalam skala yang terbatas, dengan rentang support dan resistance yang dipatok pada angka 5.880 hingga 6.220. Meninjau lebih dalam mengenai sektor saham, terlihat adanya kontras yang cukup tajam antara sektor yang menguat dan yang melemah.

Sektor transportasi menjadi bintang utama dengan lonjakan signifikan sebesar 3,83 persen, diikuti oleh sektor keuangan yang bertambah 1,42 persen, sektor properti sebesar 1,29 persen, dan sektor consumer siklikal yang menanjak 1,09 persen. Sektor industri dan infrastruktur juga turut memberikan kontribusi positif dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,79 persen dan 0,77 persen. Namun, tidak semua sektor mengalami kegembiraan.

Sektor energi justru mengalami pelemahan cukup dalam sebesar 2,04 persen, disusul oleh sektor basic yang tergelincir 0,93 persen, serta sektor consumer nonsiklikal yang terpangkas tipis 0,13 persen. Dalam hal rekomendasi saham, PT Pilarmas Investindo Sekuritas menyarankan investor untuk melirik saham PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).

Sementara itu, analis dari MNC Sekuritas merekomendasikan saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Elnusa Tbk (ELSA), PT XL Axiata Tbk (EXCL), dan PT Indika Energy Tbk (INDY). Menariknya, meskipun beberapa saham seperti ADRO dan ELSA mengalami koreksi harga masing-masing sebesar 2,13 persen dan 1,52 persen, analisis wave menunjukkan bahwa posisi tersebut merupakan bagian dari siklus teknikal yang bisa menjadi peluang bagi investor jangka panjang. Faktor eksternal menjadi pendorong utama penguatan IHSG kali ini.

Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan bahwa penguatan indeks saham regional Asia memberikan efek positif bagi pasar domestik. Sentimen utama yang menggerakkan pasar global adalah adanya harapan besar terhadap kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Indikasi dari pejabat senior Amerika Serikat menunjukkan bahwa kedua negara hampir mencapai kesepakatan yang dapat membuka kembali Selat Hormuz.

Pembukaan jalur strategis ini sangat krusial karena dapat memulihkan aliran minyak dunia dan menstabilkan ekonomi global yang selama ini tertekan oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Meskipun kesepakatan final belum ditandatangani, sinyal positif ini sudah cukup untuk menciptakan optimisme di kalangan pelaku pasar modal global. Namun, optimisme global tersebut berbenturan dengan tantangan domestik yang cukup serius. Salah satu tekanan utama berasal dari nilai tukar rupiah yang berada di kisaran 17.727 per dolar Amerika Serikat, yang memberikan sentimen negatif bagi pasar.

Kondisi ini diperparah dengan laporan Bank Indonesia mengenai posisi Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI yang mengalami defisit sebesar 9,15 miliar dolar AS pada kuartal pertama tahun 2026. Angka defisit ini tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dinamika perekonomian global yang tidak menentu telah mempengaruhi prospek NPI, yang kemudian memicu kekhawatiran investor terhadap ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Hal ini mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap dolar AS dan memberikan tekanan tambahan bagi stabilitas mata uang rupiah.

Dengan demikian, pergerakan IHSG saat ini merupakan hasil tarik-menarik antara katalis positif dari geopolitik dunia dan tekanan fundamental dari dalam negeri yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan otoritas moneter





