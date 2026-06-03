Analisis Overshooting Nilai Tukar Rupiah: Teori Dornbusch dan Proyeksi ke Depan

Artikel ini menganalisis fenomena overshooting nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menggunakan kerangka teori Rudiger Dornbusch, serta proyeksi pembalikan arah berdasarkan indikator makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga The Fed.

Teori overshooting nilai tukar yang dikemukakan oleh ekonom Rudiger Dornbusch dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa bulan terakhir.

Dornbusch menyatakan bahwa tingkat suku bunga domestik sama dengan suku bunga internasional ditambah ekspektasi perubahan nilai tukar. Dalam teori ini, ketika terjadi tekanan terhadap perekonomian - seperti kenaikan harga minyak dunia, peningkatan ekspektasi inflasi global, dan pengetatan likuiditas global - nilai tukar mata uang suatu negara akan mengalami depresiasi yang berlebihan dalam jangka pendek, melampaui keseimbangan jangka panjangnya. Fenomena ini disebut overshooting. Setelah mencapai titik ekstrem, nilai tukar akan berangsur-angsur kembali ke keseimbangan jangka panjang.

Pergerakan nilai tukar rupiah per dolar AS sejak awal tahun 2026 mencerminkan fenomena overshooting tersebut. Pada awal Januari 2026, kurs berada di sekitar Rp16.690 per dolar AS. Tekanan eksternal yang kuat menyebabkan rupiah terdepresiasi secara signifikan hingga mencapai Rp16.935 per dolar AS pada 9 Maret 2026, dan terus melemah ke titik terendah sekitar Rp17.879 per dolar AS pada 2 Juni 2026. Depresiasi ini jauh melampaui tingkat depresiasi yang diperkirakan dalam jangka panjang.

Teori Dornbusch menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena harga-harga bersifat kaku (rigid) dalam jangka pendek, sehingga penyesuaian hanya terjadi melalui nilai tukar. Akibatnya, nilai tukar overshoots atau melampaui keseimbangan barunya. Namun, seiring waktu, ketika harga-harga mulai fleksibel, rupiah diharapkan akan menguat secara bertahap menuju keseimbangan jangka panjang. Pertanyaan kuncinya adalah kapan pembalikan arah depresiasi rupiah akan terjadi?

Jawabannya bergantung pada indikator makroekonomi, khususnya di AS. Inflasi AS menunjukkan tren kenaikan, dari 3,3 persen pada Maret 2026 menjadi 3,8 persen pada April 2026, level tertinggi sejak Mei 2023. Kenaikan inflasi ini meningkatkan probabilitas bank sentral AS (The Fed) untuk menaikkan suku bunga acuan (Fed Funds Rate/FFR). Meskipun kecil kemungkinan kenaikan pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Juni 2026, banyak ekonom memperkirakan The Fed akan menaikkan FFR pada September 2026 menjadi 3,75-4,0 persen, dan bertahan hingga akhir tahun.

Kenaikan suku bunga AS akan memperkuat dolar dan memberikan tekanan tambahan pada rupiah. Jika skenario ini terjadi, depresiasi rupiah diperkirakan akan berlangsung hingga akhir 2026. Namun, setelah tekanan mereda dan fundamental ekonomi membaik, rupiah akan kembali menguat secara gradual menuju keseimbangan jangka panjang. Proses ini membutuhkan waktu dan dipengaruhi oleh respons kebijakan moneter domestik serta kondisi global.

Dengan demikian, meskipun rupiah saat ini tertekan, prospek jangka panjang tetap mengarah pada penguatan bertahap sejalan dengan teori overshooting Dornbusch





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Nilai Tukar Rupiah Overshooting Dornbusch Suku Bunga The Fed Inflasi AS

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