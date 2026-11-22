Tinjauan mendalam mengenai kerangka makroekonomi baru Indonesia, peran Danantara, dan tantangan mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2027.

Dr. Batara Maju Simatupang, seorang associate professor di Indonesia Banking School, mengkritisi target ambisius pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2027. Kritiknya muncul menyusul paparan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai New Macroeconomic Framework dalam CNBC Indonesia Financial Forum yang diselenggarakan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.

Evaluasi Ketahanan Struktur Ekonomi Nasional

Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada kuartal ketiga tahun 2026, sebuah angka yang mencerminkan resiliensi di tengah ketidakpastian global. Namun, Dr. Batara Maju Simatupang menekankan bahwa angka pertumbuhan tersebut tidak serta-merta membuktikan kekuatan struktur ekonomi nasional. Ia sebelumnya telah menggarisbawahi hal ini dalam tulisan berjudul "Ujian Ketahanan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" di CNBC Indonesia pada tanggal 16 November 2026.

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Wacana mengenai ambisi percepatan pembangunan menjadi semakin relevan ketika Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 hingga 5,6 persen sepanjang tahun 2026. Target akselerasi menjadi 6 persen pada tahun berikutnya jelas merefleksikan harapan pemerintah untuk mendorong laju perkembangan bangsa. Fokus pengujian yang sesungguhnya bukan sekadar pada besarnya angka target, melainkan pada efektivitas kerangka kebijakan dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah domestik secara berkelanjutan.

Tiga Instrumen Utama Kebijakan Fiskal dan Moneter

Dalam dokumen The New Indonesia Macroeconomic Management Framework yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada Februari 2026, pemerintah menetapkan tiga instrumen utama sebagai fondasi pengelolaan ekonomi. Pertama adalah kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang berfungsi sebagai katalis pertumbuhan, instrumen stabilisasi, dan sarana perlindungan masyarakat dengan menjaga disiplin fiskal.

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Kedua, kebijakan moneter dirancang untuk mendukung pertumbuhan sambil mempertahankan stabilitas dan independensi Bank Indonesia. Ketiga, Danantara hadir sebagai penggerak investasi strategis melalui pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta investasi komersial yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengakui pentingnya peran sektor swasta dan reformasi struktural.

Sinergi kebijakan menggambarkan bagaimana instrumen ekonomi tersebut saling terhubung, namun sinergi saja tidak menjamin efektivitas pembangunan. Orkestrasi menuntut kejelasan tentang siapa yang mengoordinasikan, bagaimana konflik tujuan diselesaikan, dan bagaimana kontribusi setiap instrumen diukur. Persoalan mendasar dari kerangka makroekonomi baru ini terletak pada mekanisme yang menghubungkan instrumen dengan transformasi ekonomi riil.

Tantangan Investasi dan Produktivitas Modal Tetap

APBN 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dengan belanja negara Rp4.106,3 triliun, menghasilkan defisit Rp671,2 triliun atau setara dengan 2,40 persen Produk Domestik Bruto. Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi sekitar 7 persen untuk menopang pertumbuhan ekonomi 6 persen. Kombinasi target tinggi dan disiplin fiskal ini membutuhkan investasi produktif di luar APBN, namun peningkatan investasi belum tentu diikuti peningkatan produktivitas yang sebanding.

Data kuartal ketiga tahun 2026 menunjukkan pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,06 persen, sedangkan impor meningkat 7,31 persen, melampaui ekspor yang hanya tumbuh 4,59 persen. Kondisi ini menegaskan pentingnya mengukur kandungan nilai tambah domestik dan keterkaitan investasi dengan industri nasional. Besarnya investasi tidak memperkuat struktur ekonomi jika penguasaan teknologi dan jaringan pemasok domestik tidak berkembang.

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Target investasi 7 persen harus disertai dengan ukuran produktivitas modal dan peningkatan kemampuan teknologi untuk menciptakan pekerjaan berkualitas. Sementara APBN menyediakan barang publik dan infrastruktur dasar, Danantara diharapkan memperkuat investasi produktif bersama sektor swasta. Pembangunan kawasan industri membutuhkan sinergi infrastruktur, energi, teknologi, dan pembiayaan modal kerja yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu instrumen kebijakan.