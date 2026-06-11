Analisis Kenaikan Harga BBM di Asia Tenggara dan Dampak Geopolitik Global

Tinjauan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akibat konflik Timur Tengah serta perbandingan harga antar negara.

Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM kini menjadi isu krusial yang melanda berbagai negara di kawasan Asia Tenggara . Fenomena ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang terus meningkat di wilayah Timur Tengah, yang secara langsung berdampak pada stabilitas pasokan dan harga minyak mentah di pasar global.

Ketika konflik bersenjata atau ketidakstabilan politik terjadi di wilayah penghasil minyak utama, pasar bereaksi dengan meningkatkan harga sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kelangkaan. Hal ini memaksa negara-negara pengimpor minyak di Asia Tenggara untuk menyesuaikan harga jual eceran di tingkat konsumen guna menutupi biaya pengadaan yang semakin mahal. Di Indonesia, PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang mengelola distribusi energi telah melakukan penyesuaian harga untuk beberapa jenis produk BBM non-subsidi.

Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan finansial perusahaan di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang sangat dinamis. Sebagai contoh, produk Pertamax dengan angka oktan 92 mengalami kenaikan signifikan dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Demikian pula dengan Pertamax Green 95 yang harganya melonjak dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Namun, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menjaga harga BBM bersubsidi agar tetap stabil.

Pertalite masih dipasarkan dengan harga Rp10.000 per liter, sementara Biosolar tetap bertahan di angka Rp6.800 per liter, sehingga beban ekonomi masyarakat luas tidak terlalu tertekan di tengah situasi global yang tidak menentu. Jika melihat perbandingan di tingkat regional berdasarkan data dari Global Petrol Prices, terdapat perbedaan harga yang cukup mencolok antar negara di Asia Tenggara.

Singapura tercatat sebagai salah satu negara dengan harga BBM tertinggi di kawasan ini, di mana bensin mencapai rata-rata US$2,393 atau sekitar Rp42.971 per liter, dan diesel menyentuh angka US$3,024 atau sekitar Rp54.301 per liter. Tingginya harga di Singapura mencerminkan kebijakan pajak yang ketat dan ketiadaan subsidi besar-besaran bagi konsumen akhir.

Sebaliknya, Malaysia menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau berkat sistem subsidi pemerintah yang sangat kuat, dengan harga bensin rata-rata US$0,916 atau Rp16.448 per liter dan diesel US$1,150 atau Rp20.650 per liter. Negara lain seperti Filipina dan Thailand juga mengalami dinamika serupa dalam penetapan harga energi mereka. Di Filipina, harga bensin berada di kisaran US$1,234 atau Rp22.158 per liter, sementara diesel berada di angka US$1,239 atau Rp22.248 per liter.

Thailand memiliki harga bensin rata-rata US$1,610 atau Rp28.910 per liter, dengan diesel yang lebih murah di angka US$1,226 atau Rp22.015 per liter. Laos juga menunjukkan angka yang bervariasi tergantung pada distribusi regionalnya, namun secara umum berada di kisaran menengah antara Malaysia dan Singapura. Perbedaan harga yang tajam ini menunjukkan betapa besarnya peran intervensi pemerintah dalam menentukan harga energi di dalam negeri masing-masing negara.

Dampak dari kenaikan harga BBM ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga merembet pada sektor logistik dan distribusi barang secara menyeluruh. Kenaikan biaya transportasi seringkali menjadi pemicu kenaikan harga bahan pokok, yang pada akhirnya meningkatkan angka inflasi nasional dan menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas harga energi menjadi kunci utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Tantangan ke depan bagi negara-negara ini adalah bagaimana mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mulai beralih ke energi terbarukan yang lebih stabil dan ramah lingkungan guna menghindari guncangan harga akibat konflik geopolitik di masa depan. Dengan diversifikasi energi, diharapkan ketahanan energi nasional dapat diperkuat sehingga ekonomi domestik tidak lagi terlalu rentan terhadap gejolak pasar global yang sulit diprediksi





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BBM Harga Minyak Asia Tenggara Ekonomi Global Pertamina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bekal ”Garuda” Merajai di Asia TenggaraDua kemenangan tanpa kemasukan adalah kado timnas Indonesia menutup musim 2025-2026. Selanjutnya, fokus ”Garuda” memburu trofi ASEAN pertama, Juli-Agustus nanti.

Read more »

Erick Thohir Klaim Liga Indonesia Nomor 1 di Asia Tenggara, Timnas Sapu Bersih KemenanganMenteri BUMN Erick Thohir menyatakan Liga Indonesia kini menjadi liga terdepan di Asia Tenggara secara komersial. Timnas Indonesia sukses menyapu bersih dua laga FIFA Matchday dengan mengalahkan Oman 3-0 dan Mozambik 1-0. Sementara itu, Persib Bandung dikaitkan dengan eks bintang Real Madrid Jese Rodriguez, dan FAM Malaysia mengambil keputusan mengejutkan dengan menunjuk pelatih U-23 untuk Piala AFF 2026.

Read more »

Kenaikan Harga BBM di Asia Tenggara Dorong Penyesuaian Tarif di IndonesiaNegara‑negara Asia Tenggara menaikkan harga bensin dan diesel akibat lonjakan harga minyak dunia. Indonesia pun mengikuti dengan menaikkan tarif Pertamax dan Pertamax Green, sementara harga subsidi tetap stabil. Perbandingan regional menunjukkan Indonesia berada pada posisi menengah.

Read more »

Daftar Kota Kuliner Terbaik Dunia 2026 Versi Time Out, Asia Tenggara Diwakili 2 KotaApakah dua kota di Asia Tenggara itu ada wakil Indonesia di daftar kota kuliner terbaik dunia 2026 versi Time Out?

Read more »