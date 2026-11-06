Analisis Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo: Cekis Tata Kelola dan Potensi Makar

Peneliti CSIS Nicky Fahrizal dan ahli keamanan Edi Hasibuan menyoroti celah regulasi dan potensi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai ancaman makar.

Peneliti Center for Strategic and International Studies ( CSIS) Nicky Fahrizal mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam sistem pemerintahan saat ini. Isu ini telah memicu perdebatan tajam terkait integritas kepemimpinan nasional serta kebutuhan mendesak untuk perbaikan mekanisme pengawasan negara.

Dua Indikator Kegagalan Tata Kelola Negara

Fahrizal menegaskan bahwa peristiwa ini mencerminkan dua hal krusial pertama, kondisi tata kelola pemerintahan Indonesia sedang mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Kedua, terdapat celah regulasi yang lemah terkait prosedur penyadapan yang tidak diatur secara komprehensif dan ketat. Celah hukum ini diduga sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan berseberangan dengan tujuan politik tertentu.

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Pakar strategi ini menekankan bahwa titik krusial tersebut menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan membenahi segala aspek yang terkait dengan pengawasan dan keamanan komunikasi negara. Langkah perbaikan ini dianggap sebagai mandat utama yang harus dipenuhi untuk mempertahankan legitimasi kepemimpinan dan memastikan stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik.

Potensi Kasus Dideskripsikan Sebagai Makar

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengungkapkan pendapatnya bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar jika bukti-bukti kuat berhasil dikumpulkan. Ia menyatakan bahwa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki kapasitas untuk menaikkan tingkat keparahan kasus ini menjadi ancaman keamanan negara yang serius.

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Hasibuan juga menyinggung keberadaan berbagai nama pihak yang diduga terlibat dalam skandal ini, namun ia berhati-hati untuk belum memastikannya kebenarannya secara resmi. Pengungkapan identitas tersangka harus didasarkan pada fakta hukum yang solid agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat yang bisa mengganggu ketertiban umum.

Transparansi Publik untuk Menghindari Spekulasi

Ketua Umum All Cipayung Nusantara David Pajung menilai bahwa kunci untuk menjawab apakah kasus ini murni kriminalitas atau makar terletak pada tingkat transparansi yang tinggi. Ia menyarankan agar otoritas berwenang membuka detail percakapan yang terekam ke publik untuk menghilangkan dugaan-dugaan negatif dan spekulasi yang berkembang luas.

Pengungkapan fakta ini diyakini dapat meredakan kecemasan masyarakat dan memberikan kejelasan mengenai siapa saja yang benar-benar terlibat maupun yang tidak terlibat dalam kasus tersebut. David Pajung meyakini bahwa pendekatan terbuka ini adalah solusi terbaik untuk mencegah munculnya narasi-narasi konspiratif yang dapat merusak kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.