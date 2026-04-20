Analisis Ilmiah Kegagalan Lepas Landas Pesawat easyJet di Bandara Southend

Pesawat easyJet EJU7008 gagal lepas landas di Inggris karena masalah berat dan kondisi angin yang tidak mendukung. Simak penjelasan ilmiah mengenai prinsip aerodinamika di balik insiden tersebut.

Sebuah insiden penerbangan yang tidak biasa terjadi pada maskapai easyJet dengan nomor penerbangan EJU7008 yang sedianya bertolak dari Bandara Southend , Inggris, menuju Malaga, Spanyol. Pesawat tersebut dilaporkan gagal lepas landas karena dianggap terlalu berat untuk mengudara dalam kondisi lingkungan yang ada saat itu. Kejadian ini memicu perdebatan mengenai batasan teknis penerbangan dan pentingnya pemahaman mengenai prinsip aerodinamika dalam operasional harian maskapai komersial.

Secara mendasar, penerbangan pesawat bergantung pada keseimbangan empat gaya utama, yaitu berat, daya angkat, daya dorong, dan hambatan. Daya angkat sendiri tercipta dari perbedaan tekanan udara di bawah dan di atas sayap. Faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan manuver ini meliputi profil bentuk sayap, kecepatan yang dihasilkan mesin, serta kepadatan udara di sekitar lintasan landasan pacu. Dalam kasus easyJet EJU7008, kondisi cuaca dan kepadatan udara menjadi variabel krusial yang tidak terduga. Ketika suhu udara meningkat, molekul udara akan meregang atau menjadi lebih renggang, sehingga mesin pesawat membutuhkan waktu serta lintasan yang lebih panjang untuk mencapai kecepatan yang diperlukan guna menghasilkan daya angkat maksimal. Selain kepadatan udara, peran angin juga sangat vital. Profesor pengujian dan evaluasi pesawat dari Universitas Cranfield, Guy Gratton, menjelaskan bahwa arah dan kekuatan angin berperan besar dalam membantu pesawat mencapai titik lepas landas dengan lebih efisien. Biasanya, Bandara Southend memiliki pola angin dari arah barat daya yang sejajar dengan landasan pacu 230 derajat, yang berfungsi memberikan dorongan tambahan bagi pesawat. Namun, pada saat insiden berlangsung, kondisi angin haluan tidak ada atau hampir nol, yang menciptakan kendala signifikan bagi pilot untuk lepas landas dengan beban muatan yang sudah ditentukan. Ketidaktersediaan bantuan angin tersebut menyebabkan pesawat tidak dapat meraih daya angkat yang cukup di akhir landasan pacu yang tersedia, sehingga keputusan untuk membatalkan penerbangan diambil demi keselamatan para penumpang dan kru. Kejadian ini menjadi pengingat bagi industri penerbangan bahwa perhitungan teknis tidak hanya bergantung pada berat pesawat semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh variabel alam yang dinamis. Evaluasi mendalam terhadap kondisi meteorologi sebelum lepas landas menjadi prosedur yang mutlak dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, mengingat kompleksitas interaksi antara hukum fisika, kapasitas angkut mesin, dan fenomena atmosferik di sekitar bandara





