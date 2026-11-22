Analisis PT MNC Sekuritas memproyeksikan IHSG berfluktuasi di level 4.979 hingga 5.453 dengan dominasi aliran dana asing keluar dan dampak kebijakan suku bunga.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) diprediksi akan bergerak dalam koridor support 4.979 dan resistance 5.453 selama satu minggu ke depan. Proyeksi ini disampaikan oleh Herditya Wicaksana, analis dari PT MNC Sekuritas, dengan mengacu pada volatilitas pasar yang terjadi pasca-jatuhnya indeks ke posisi 5.146,32 pada perdagangan akhir pekan lalu.

Dinamika Penutupan IHSG Akhir Pekan Lalu

Beberapa hari sebelumnya, IHSG anjlok hingga meninggalkan posisi psikologis 5.300 pada periode perdagangan 16 hingga 20 November 2026. Data resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penutupan akhir pekan tersebut pada 21 November 2026 dengan penurunan signifikan sebesar 3,71 persen menjadi 5.146,32 poin dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 5.344,40 poin. Kapitalisasi pasar BEI juga menyusut sebesar 3,56 persen menjadi Rp 8.725 triliun, turun drastis dari angka Rp 9.047 triliun di pekan sebelumnya.

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Faktor moneter domestik menjadi pemicu utama pelemahan ini. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar pada 17 dan 18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, membawa tingkat bunga menjadi 6 persen. Keputusan ini berkontribusi pada suasana pasar yang berhati-hati dan mempersempit ruang manuver bagi kenaikan indeks saham secara agresif.

Faktor Eksternal dan Aliran Dana Asing

Di sisi eksternal, sentimen negatif berasal dari kebijakan moneter Amerika Serikat. Rilis risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) serta pernyataan pejabat Federal Reserve (the Fed) mengindikasikan bahwa sikap moneter ketat akan berlanjut. Hal ini mendorong indeks dolar AS tetap berada dalam posisi kuat, yang pada akhirnya memicu arus keluar dana asing dari pasar saham negara berkembang seperti Indonesia.

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Aliran dana asing ini terlihat jelas dari data perdagangan minggu lalu. Investor asing mencatatkan aksi jual yang signifikan dengan total nilai mencapai Rp 2,6 triliun. Kondisi ini kontras dengan aktivitas di pekan sebelumnya, ketika investor asing masih melakukan aksi beli dengan nilai Rp 462,73 miliar. Fenomena ini menjadi salah satu indikator kunci dari melemahnya performa IHSG secara keseluruhan dalam periode tersebut.

Selain faktor aliran dana, tekanan juga datang dari sektor teknologi. Aksi ambil untung pada saham-saham kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor di Wall Street merembet ke bursa Asia, termasuk Nikkei dan IHSG. Herditya Wicaksana menegaskan bahwa pasar sedang mencermati apakah tekanan jual pada emiten AI tersebut hanya berupa proses penyesuaian valuasi atau akan berkembang menjadi penurunan selera risiko yang lebih luas.

Risiko Data Makroekonomi AS

Perhatian pasar kini tertuju pada rilis data makroekonomi penting dari Amerika Serikat, yaitu Personal Consumption Expenditures (PCE) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Herditya Wicaksana memperingatkan bahwa jika angka PCE yang dirilis berada di atas ekspektasi pasar, hal itu akan memperpanjang tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta imbal hasil obligasi. Sentimen ini dapat semakin memperlebar selisih antara level support dan resistance yang diidentifikasi analis.

Selain itu, detail dari kesepakatan bilateral dan trilateral antara Amerika Serikat, China, dan Rusia menjadi perhatian krusial. Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Shenzhen akhir pekan ini akan dibahas lebih lanjut. Khususnya mengenai kelanjutan gencatan tarif dan pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan yang berdampak langsung pada rantai pasok komoditas serta pusat data di Asia Tenggara.

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Volume Transaksi dan Instrumen Perdagangan

Di tengah volatilitas harga, parameter likuiditas pasar menunjukkan pola yang beragam. Rata-rata volume transaksi harian tercatat turun sebesar 1,44 persen menjadi 31,77 miliar saham, menurun dari 32,23 miliar saham di pekan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian terpangkas lebih dalam, yakni turun 47,90 persen menjadi Rp 12,34 triliun dari sebelumnya Rp 23,69 triliun.

Satu-satunya indikator yang justru mengalami peningkatan adalah frekuensi transaksi harian. Data BEI mencatat kenaikan sebesar 3,6 persen menjadi 1,39 juta kali transaksi dibandingkan 1,34 juta kali transaksi di pekan sebelumnya. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun nilai uang yang berputar menyusut drastis, jumlah transaksi individual tetap berjalan aktif, mungkin didorong oleh aktivitas trading ritel atau restrukturisasi portofolio kecil.

Investor disarankan untuk tetap waspada dan melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi, mengingat setiap keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing pembaca. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian yang timbul dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan analisis ini.