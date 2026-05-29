Analisis Herditya Wicaksana: IHSG Masih Dalam Gelombang Koreksi, Empat Saham Rekomendasikan untuk Dipertimbangkan

Herditya Wicaksana dari PT MNC Sekuritas menilai IHSG berada dalam wave A dan memproyeksikan support di 5.899. Ia merekomendasikan BBTN, BREN, BRPT, dan EMAS sebagai saham dengan potensi naik, sambil mengulas kondisi pasar tanggal 26 Mei 2026 yang masih lemah.

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menjelaskan bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) saat ini masih berada dalam gelombang pertama dari gelombang A pada siklus koreksi yang lebih besar.

Menurut catatannya, IHSG diperkirakan akan menguji level 5.899 sekaligus menguji area support yang menguat di sekitar level tersebut. Berdasarkan analisis teknikal tersebut, Herditya memberi rekomendasi empat saham yang dianggap memiliki potensi pergerakan positif dalam beberapa sesi ke depan, yaitu PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Barito Renewable Energy Tbk (BREN), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dan PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS).

Saham BBTN mengalami koreksi sebesar 3,60 persen hingga mencapai harga Rp1.340 per lembar, dengan munculnya tekanan jual yang cukup signifikan. Herditya menilai bahwa BBTN kini berada pada awal gelombang C dari gelombang (3), menandakan potensi pembalikan arah jika volume beli kembali menguat. Sebaliknya, saham BREN mencatat kenaikan 10,92 persen hingga Rp2.640 per lembar, didukung oleh volume pembelian yang tinggi; dalam analisisnya, BREN diposisikan pada gelombang (5) dari keseluruhan struktur gelombang.

Sementara itu, saham BRPT mengalami kenaikan 5,07 persen ke harga Rp1.555 per lembar, dengan volume beli yang meningkat, dan diperkirakan berada pada gelombang (v) dari gelombang B. EMAS pula menguat 2,36 persen menjadi Rp7.600 per lembar, masih didominasi oleh pembelian, dan diidentifikasi berada pada gelombang (4) pada label hitam atau gelombang (B) pada label merah. Data pasar pada hari Selasa, 26 Mei 2026, menunjukkan IHSG turun 1,23 persen menjadi 6.130,19 poin, menandai zona merah menjelang libur Idul Adha.

Indeks LQ45 ikut tertekan sebesar 1,71 persen, sementara sebagian besar sektor mengalami penurunan, dengan sektor industri turun paling tajam sebesar 3,38 persen. Volume perdagangan tercatat hampir 2 juta kali dengan total nilai transaksi harian mencapai Rp18,1 triliun. Sektor energi, basic material, konsumen non‑siklikal, serta properti juga mengalami penurunan masing‑masing 1,04 persen, 0,89 persen, 1,69 persen, dan 2,14 persen. Di sisi lain, sektor teknologi, infrastruktur, dan transportasi menunjukkan sedikit peningkatan.

Penurunan ini memperkuat pandangan Herditya bahwa indeks masih berada dalam fase koreksi, dan investor perlu menyesuaikan portofolio dengan memperhatikan level support kritis serta peluang pada saham-saham yang berada pada tahap gelombang positif





