Anak Tiri Bunuh Ibu Tiri di Tangerang: Pelaku Ditangkap Kurang dari 24 Jam

Seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Tangerang dengan luka di beberapa bagian tubuh. Polisi berhasil menangkap anak tirinya sebagai tersangka pembunuhan dalam waktu kurang dari 24 jam.

TANGERANG , KOMPAS. TV – Kejadian tragis mengguncang Kampung Babakan Curug, Kabupaten Tangerang , Banten, pertengahan April lalu. Warga setempat dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun, yang diketahui bernama WD, di dalam rumahnya sendiri.

Kondisi jenazah WD sangat mengenaskan, dengan ditemukan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam dan kecemasan di kalangan warga sekitar. Saat kejadian berlangsung, suami korban, Jumri, sedang bekerja dan tidak berada di rumah. Penemuan jenazah ini bermula ketika Jumri pulang kerja pada hari Jumat sekitar pukul 19.00 WIB.

Ia mencoba mengetuk pintu rumahnya, namun tidak mendapatkan respons atau sahutan dari sang istri. Merasa khawatir, Jumri kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati jenazah istrinya tergeletak di lantai dengan luka-luka yang jelas terlihat. Jumri segera memberitahu pemilik kontrakan tempat mereka tinggal, dan bersama-sama mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus lingkungan setempat serta pihak kepolisian.

Kejadian ini berlangsung dengan sangat tenang, tanpa adanya tanda-tanda keributan yang terdengar oleh warga sekitar. Bahkan, sebelum penemuan jenazah, warga hanya mendengar suara musik yang diputar dengan keras dari dalam rumah korban. Hal ini membuat warga tidak merasa curiga, mengingat korban dan suaminya sehari-hari dikenal sebagai pengamen badut yang sering memutar lagu-lagu untuk menghibur masyarakat. Profesi mereka sebagai pengamen badut membuat suara musik yang keras dari rumah mereka dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Namun, setelah kejadian ini, warga menyadari bahwa suara musik tersebut mungkin saja digunakan untuk menutupi suara-suara lain yang terjadi di dalam rumah. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan intensif setelah menerima laporan dari warga. Penyelidikan dilakukan dengan cermat dan teliti, mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian serta mewawancarai sejumlah saksi mata, termasuk suami korban dan warga sekitar. Upaya keras kepolisian akhirnya membuahkan hasil kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Penyelidikan mengarah pada satu nama, yaitu N-S, anak tiri korban yang berusia 25 tahun. N-S diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan WD. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi-saksi, polisi berhasil menangkap N-S di tempat persembunyiannya di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Penangkapan ini dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga N-S tidak sempat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, N-S resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Motif pembunuhan masih terus didalami oleh pihak kepolisian, namun diduga kuat adanya permasalahan keluarga atau konflik pribadi antara N-S dan WD yang menjadi pemicu terjadinya aksi keji tersebut. Kini, tersangka N-S dijerat dengan pasal tentang pembunuhan, sebagaimana diatur dalam undang-undang pidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian dan masyarakat, karena menunjukkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang harus segera ditangani dan dicegah. Pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap seluruh fakta dan motif di balik pembunuhan ini, serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pembunuhan Tangerang Kriminalitas Anak Tiri Ibu Tiri

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »