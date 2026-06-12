Anak Laki-laki dan Penduduk Desa Bertanding dalam Ritual Perang Pandan di Bali

Anak laki-laki dan penduduk desa di Tenganan Pegringsingan, Bali, mengambil bagian dalam ritual tahunan"Perang Pandan" (pertarungan daun Pandan), yang secara lokal dikenal sebagai"Mekare-kare," untuk menghormati Indra, dewa perang Hindu.

Anak laki-laki mengambil bagian dalam ritual tahunan" Perang Pandan " (pertarungan daun Pandan), yang secara lokal dikenal sebagai"Mekare-kare," untuk menghormati Indra , dewa perang Hindu, di Tenganan Pegringsingan , Bali pada Kamis 11 Juni 2026.

Penduduk desa juga mengambil bagian dalam ritual tahunan"Perang Pandan" (pertarungan daun Pandan), yang secara lokal dikenal sebagai"Mekare-kare," untuk menghormati Indra, dewa perang Hindu, di Tenganan Pegringsingan, Bali pada Kamis 11 Juni 2026. (LANA PRIATNA/AFP





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bali Perang Pandan Indra Dewa Perang Tenganan Pegringsingan Karangasem Suku Bali Aga Festival Keagamaan Penduduk Desa Anak Laki-Laki Tradisi Latihan Mental Ketangkasan Wisatawan Domestik Wisatawan Mancanegara Piala Dunia 2026 Korea Selatan Republik Ceko Meksiko Grup A Son Heung-Min Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Hilangnya 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kisah Mengharukan Luis Enrique, Jual Kaus Khusus Demi Bantu Anak-Anak Pejuang KankerLuis Enrique jual kaus khusus lewat yayasan Xana. Hasilnya bantu anak-anak pejuang kanker dan mendukung keluarga mereka secara langsung

Read more »

Sarwendah Desain Kamar Tidur Anak-Anak di Rumah Barunya dengan Desain ModernSarwendah mendesain kamar tidur anak-anak di rumah barunya dengan desain modern yang elegan. Area kamar tidur anak dimulai dari sebuah ruang perantara yang menghubungkan zona umum dengan koridor menuju kamar tidur anak-anak.

Read more »

Bali Diserbu Atlet Asia Jelang OWSC 2026, PB Akuatik dan KONI Bali Pastikan Kesiapan VenueBali mulai diserbu atlet dari 18 negara jelang OWSC 2026. PB Akuatik Indonesia dan KONI Bali memastikan kesiapan venue, keamanan, dan pelaksanaan kejuaraan.

Read more »

Perang AS-Iran: Trump klaim kesepakatan akhiri perang dengan Iran 'sudah dekat', Teheran membantahJuru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa laporan mengenai adanya kesepakatan damai masih bersifat “spekulatif” dan “belum ada yang difinalisasi.”

Read more »