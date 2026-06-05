Anak-anak harimau Sumatera debut di Taman Safari Indonesia II Prigen

Anak-anak harimau Sumatera yang masih berusia sepuluh minggu debut di Taman Safari Indonesia II Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Mereka bermain di samping induknya, Dini (10 tahun), di kandang mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pemerasan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pengurusan dokumen keimigrasian di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Anak-anak harimau Sumatera yang masih berusia sepuluh minggu debut di Taman Safari Indonesia II Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Mereka bermain di samping induknya, Dini (10 tahun), di kandang mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pemerasan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pengurusan dokumen keimigrasian di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat adalah Ronald Arman Abdullah.

Serangan militer Israel di Kota Gaza terus berlanjut dan memakan korban jiwa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengolahan sampah





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