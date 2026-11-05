Anak 11 Tahun Tertembak Pasar Malam Kendal, Polisi Selidiki Keterkaitan dengan Brimob

Polres Kendal menyelidiki insiden anak SD MTA yang tertembak di pasar malam Kaliwungu. Paman korban meminta penyelidikan transparan terkait senjata api di kompleks Brimob Batalyon A Pelopor.

Seorang siswa sekolah dasar berusia 11 tahun bernama MTA mengalami luka tembak serius saat berada di kawasan pasar malam yang berlokasi di kompleks Brimob Batalyon A Pelopor, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kejadian tragis ini terjadi ketika korban sedang asyik bermain di area hiburan tersebut, yang kemudian memicu investigasi mendalam dari otoritas setempat.

Detail Luka dan Proses Evakuasi Korban

Menurut informasi yang diterima, MTA tiba-tiba merasakan sakit pada bagian ketiak belakang sebelah kanan setelah kejadian tersebut. Keadaan darurat ini memaksa keluarga dan saksi untuk segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat sebelum kondisi korban stabil untuk dirujuk. Hasil ronsen medis kemudian mengonfirmasi adanya benda berwarna putih yang tertanam di area ketiak korban, yang menjadi bukti fisik awal dari dugaan serangan peluru.

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Mujiono, seorang paman korban yang mendampingi proses evakuasi, menyatakan bahwa tim medis segera melakukan tindakan awal. Ia menekankan bahwa transparansi dan kecepatan respons sangat krusial dalam menangani kasus kekerasan senjata yang melibatkan warga sipil di zona yang sering dikaitkan dengan aktivitas militer. Keluarga kini menunggu hasil penyelidikan menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi anak kecil yang menjadi korban.

Tuntutan Transparansi Penyelidikan Polisi

Mujiono telah secara resmi melaporkan insiden ini ke kantor polisi terdekat pada Kamis, tanggal 5 November. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya penyelidikan yang ketat untuk menelusuri dugaan keterkaitan antara luka tembak yang diderita keponakannya dengan aktivitas penggunaan senjata api yang mungkin terjadi di lingkungan Brimob Kendal. Ia berharap aparat hukum dapat turun tangan dengan cepat dan terbuka dalam menangani kasus ini.

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Keluarga korban meminta agar kepolisian melakukan investigasi tanpa bias untuk memastikan bahwa tidak ada kelalaian keamanan atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan insiden ini. Mujiono juga menegaskan bahwa pihaknya menginginkan hasil temuan yang jelas agar masyarakat bisa tenang dan yakin bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Respons Kapolres Kendal dan Koordinasi Medis

Kapolres Kendal, AKBP Ratna Quratul Ainy, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah segera menyambangi lokasi kejadian di Markas Besar Brimob Kaliwungu. Kapolres melakukan penelusuran dengan melakukan koordinasi intensif bersama sejumlah anggota Brimob yang berada di kawasan tersebut untuk mendapatkan keterangan fakta lapangan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya rekonstruksi kejadian untuk mengidentifikasi kronologi pasti yang terjadi.

Selain itu, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi insiden pasar malam. AKBP Ratna Quratul Ainy menyatakan bahwa mereka berkoordinasi erat dengan RS Darul Istiqomah dan telah merujuk korban ke RSI Sultan Agung Semarang. Rujuk ini bertujuan untuk memastikan bahwa MTA mendapat tindakan medis lebih lanjut dan perawatan yang memadai untuk proses pemulihan luka tembak yang serius.

Proses hukum dan medis untuk kasus MTA saat ini masih dalam tahap pencarian fakta dan pemulihan korban. Masyarakat menunggu hasil akhir dari penyelidikan Polres Kendal untuk memastikan bahwa pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut akan dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.