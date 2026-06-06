An Se Young, Victor Lai, dan Jonatan ChristieLAdvances ke Final Indonesia Open 2026 setelah Kemenangan Dramatis di Semifinal

Pebulu tangkis dari berbagai negara meraih kemenangan dalam semifinal Polytron Indonesia Open 2026. An Se Young, Victor Lai, Jonatan Christie, dan pebulu tangkis lainnya menuju final setelah pertandingan sengit di Istora Senayan.

Pada semifinal Polytron Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan , Jakarta , Sabtu (6/6/2026), sejumlah pebulu tangkis dari berbagai negara berhasil melaju ke final setelah menang dalam pertandingan yang sengit.

Di kategori tunggal putri, An Se Young dari Korea Selatan mengembalikan keunggulan atas Chen Yu Fei China dengan kemenangan rubber gim 21-17, 19-21, 23-21. Sementara itu, Akane Yamaguchi Jepang juga menempati kursi final setelah mengalahkan Sim Yu Jin Korea Selatan dengan skor 21-14, 21-7 di dua gim pertama. Di tunggal putra, Victor Lai Kanada berhasil memenangkan rubber gim Dramatis melawan Chou Tien Chen Taiwan 21-19, 19-21, 21-19.

Selain itu, Jonatan Christie Indonesia maju ke final usai memenangkan pertandingan contreversial melawan Panitchaphon Teeraratsakul Thailand dengan skor 16-21, 21-10, 21-12. Di ganda campuran, pasangan China Cheng Xing dan Zhang Chi menang rubber gim 21-19, 11-21, 21-11 atas Guo Xin Wa dan Chen Fang Hui juga dari China. Dari Denmark, Mathias Christiansen dan Alexandra Boje mengalahkan Thom Gicquel dan Delphine Delrue Prancis 18-21, 21-13, 21-15.

Di ganda putri, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto Jepang melaju ke final setelah mengalahkan compatriots Rui Hirokami dan Sayaka Hobara dengan dua gim putih 21-12, 21-12. Sementara ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei dan Nur Izzuddin, menang 21-18, 17-21, 21-16 atas Kim Won Ho dan Se Seung Jae Korea Selatan. Di another pertandingan ganda putri, pasangan China Liu Sheng Shu dan Tan Ning menang 21-17, 21-16 atas Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum Indonesia.

Terakhir, dalam pertandingan all-Indonesia, ganda putra Nikolaus Joaquin dan Raymond Indra mengalahkan Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani dengan skor 21-15, 21-18 untuk menyambut tempat di final. Acara ini menandai Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora dengan pertandingan-pertandingan sengit yang memukau para penonton





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Pbulu Tangkis Indonesia Open 2026 Semifinal Final An Se Young Victor Lai Jonatan Christie Istora Senayan Jakarta Badminton Championship

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