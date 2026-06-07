An Se-young Ungkap Ambisi Tak Terkalahkan Usai Juara Indonesia Open 2026

An Se-young menjuarai Indonesia Open 2026 dan mengungkapkan ambisi menjadi atlet tak terkalahkan. Kemenangan atas Akane Yamaguchi menegaskan dominasinya.

Pebulutangkis tunggal putri nomor satu dunia, An Se-young, kembali menunjukkan dominasinya di Indonesia Open 2026 . Ia mengungkapkan ambisi tak terkalahkan yang melampaui sekadar gelar juara, memicu rasa penasaran akan batas kemampuannya.

Dalam final yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, An Se-young sukses mengalahkan Akane Yamaguchi dengan skor 23-21, 21-12. Kemenangan ini memperkuat posisinya sebagai salah satu atlet paling dominan di kancah bulutangkis dunia. Dengan wajah tenang dan senyum tipis, An Se-young mengungkapkan sebuah ambisi besar yang melampaui deretan gelar yang telah ia raih. Ia menyatakan keinginan untuk menjadi atlet yang tidak pernah dikalahkan, hanya ingin meraih kemenangan di setiap pertandingan.

Pernyataan ini menunjukkan mentalitas juara yang luar biasa dari atlet berusia 24 tahun tersebut. Meskipun telah mengoleksi berbagai gelar prestisius seperti medali emas Olimpiade Paris 2024 dan Piala Uber, An Se-young merasa perjalanannya belum usai. Ambisi untuk menjadi tak terkalahkan ini menjadi motivasi utamanya untuk terus meningkatkan performa dan mempertahankan dominasinya di sektor tunggal putri. Pertandingan final melawan Akane Yamaguchi memperlihatkan mengapa sektor tunggal putri dunia seolah berputar di sekitar namanya dalam beberapa tahun terakhir.

An menunjukkan kemampuan adaptasi dan ketenangan luar biasa di setiap situasi pertandingan. Pada gim pertama, An sempat tertinggal 5-2 dari Akane yang tampil menekan sejak awal. Namun, An tidak terburu-buru dan dengan sabar membaca arah permainan lawan. Ia secara bertahap mengambil alih kendali permainan, berbalik unggul 11-9 saat interval, menunjukkan kematangan strateginya.

Di akhir gim pertama yang ketat, An tetap tenang di momen krusial. Dua poin terakhir berhasil direbutnya, mengamankan gim pertama. Ketenangan ini menjadi salah satu kekuatan utama An dalam menghadapi tekanan tinggi di lapangan. Gim kedua sepenuhnya berada dalam kendali An Se-young.

Ia berhasil mengatur tempo reli, memaksa Akane terus bergerak dan akhirnya menyelesaikan pertandingan hanya dalam 39 menit. An mengakui bahwa kondisi fisik dan permainannya sangat baik, berjalan sesuai tempo yang ia inginkan. Penampilan An di final sangat kontras dengan pertandingan semifinal sehari sebelumnya. Saat itu, ia harus berjuang keras mengalahkan Chen Yu Fei melalui pertarungan yang ketat, 21-17, 19-21, 23-21.

An mengungkapkan pentingnya melupakan performa buruk dan fokus pada pertandingan berikutnya. Saya harus melupakan permainan kemarin. Hari ini adalah hari yang baru dan saya harus fokus pada pertandingan hari ini, kata An. Filosofi ini membantunya untuk fokus poin demi poin tanpa terlalu memperhatikan skor, yang pada akhirnya membuahkan hasil positif.

Akane Yamaguchi, yang merupakan salah satu rival terberat An, juga mengakui perkembangan signifikan lawannya. Saya terkesan kepadanya karena setiap kali saya bermain melawannya, dia selalu menjadi lebih baik, ujar Akane. Ini menunjukkan bahwa An terus berinovasi dan meningkatkan kemampuannya. Akane menambahkan bahwa An menjadi lebih baik secara mental, teknis, dan keseluruhan dibandingkan pertemuan sebelumnya.

Pengakuan ini datang dari pemain yang pernah mengalahkan An, bahkan nyaris merebut gelar Super 750 Singapore Open 2026 sepekan sebelumnya. An Se-young menunjukkan performa nyaris sempurna sepanjang tahun 2025. Ia berhasil menembus 12 final dan memenangkan 11 di antaranya. Ini menegaskan dominasinya di kancah bulutangkis tunggal putri global.

Satu-satunya kekalahan An di final pada tahun 2025 terjadi di Korea Open, di mana ia takluk dari Akane Yamaguchi. Selebihnya, ia mendominasi pemain elite seperti Wang Zhiyi, Chen Yufei, Han Yue, Pornpawee Chochuwong, dan Putri Kusuma Wardani. Pada tahun 2026, performa An belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dari lima final yang telah dijalani, ia telah merebut empat gelar.

Ini meliputi Super 1000 Malaysia Open, Super 750 India Open, Super 750 Singapore Open, dan terakhir Super 1000 Indonesia Open. Satu-satunya kekalahan An di tahun 2026 terjadi di Super 1000 All England, di mana Wang Zhiyi berhasil mengalahkannya. Catatan impresif ini menegaskan bahwa An tidak hanya mempertahankan statusnya sebagai pemain nomor satu dunia, tetapi juga terus membangun standar baru dalam bulutangkis. Meskipun sering berdiri di podium tertinggi, An jarang berbicara tentang gelar.

Ia lebih fokus pada proses dan peningkatan diri. Dibandingkan memiliki tujuan tertentu, saya lebih ingin mempertahankan rutinitas dan kesempurnaan yang saya inginkan, termasuk permainan yang lebih baik, jelasnya. Kekuatan terbesar An Se-young terletak pada kemampuannya menjaga disiplin dalam jangka waktu sangat panjang. Ia sabar dalam reli panjang, tenang saat tertinggal, dan tetap fokus ketika lawan mendekat. Ini menunjukkan mentalitas yang kuat dan konsisten yang menjadi kunci keberhasilannya





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An Se-Young Indonesia Open 2026 Bulu Tangkis Akane Yamaguchi Dominasi

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