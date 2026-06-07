An Se Young Meraih Gelar Juara Indonesia Open 2026

Tunggal putri Korea Selatan, An Se Young, berhasil meraih gelar juara Indonesia Open 2026 usai menaklukkan wakil Jepang, Akane Yamaguchi.

Tunggal putri Korea Selatan, An Se Young , berhasil meraih gelar juara Indonesia Open 2026 usai menaklukkan wakil Jepang, Akane Yamaguchi . Bertanding di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026), An Se Young memastikan kemenangan lewat pertandingan dua gim langsung dengan skor 23-21 dan 21-12.

Kemenangan ini sekaligus mengantarkan An Se Young meraih gelar ketiganya di ajang Indonesia Open. Sebelumnya, pada 2021, An Se Young meraih gelar pertamanya setelah mengalahkan Ratchanok Intanon (Thailand) saat turnamen Indonesia Open digelar di Bali. Pada 2025, An Se Young berhasil menundukkan tunggal putri China, Wang Zhi Yi, sekaligus memastikannya meraih gelar juara Indonesia Open untuk kedua kalinya. Ambisi tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, untuk meraih gelar juara Indonesia Open pertamanya kembali tertunda.

Berlaga di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 7 Juni 2026, Jonatan Christie, gagal membendung permainan wakil Kanada, Victor Lai. Jonatan Christie takluk dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 8-21. Kekalahan ini membuat Jonatan Christie harus puas finis sebagai runner-up di turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut. Krisis air bersih di Jalur Gaza semakin memprihatinkan.

Warga, termasuk anak-anak, harus antre demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kelangkaan air bersih sangat menghambat kehidupan para pengungsi Palestina di Gaza dan memicu risiko kesehatan yang fatal. Perang berkepanjangan di Gaza telah menciptakan krisis air yang sangat parah, lebih dari 90 persen air bawah tanah tercemar dan tidak layak konsumsi. Kehancuran infrastruktur akibat serangan Israel berdampak pada lebih dari 40 kilometer jaringan pipa air dan ratusan sumur.

Serangan udara Israel juga telah melumpuhkan pabrik desalinasi dan fasilitas sanitasi di Gaza. Menurut laporan UNICEF, sekitar 80% infrastruktur air, sanitasi, dan kebersihan di Gaza hancur. Dan, sekitar 96 persen rumah tangga kekurangan akses ke air bersih yang aman. Sebuah instalasi seni kontemporer menambah kemegahan Candi Prambanan, Yogyakarta.

Menampilkan sayap malaikat bermotif bunga matahari, instalasi seni fiberglass setinggi sembilan meter karya seniman lokal Arrofi Ramadhan dipajang dengan latar belakang Candi Prambanan, Yogyakarta, pada Sabtu 6 Juni 2026. Pengunjung dapat berpose tepat di depan instalasi untuk menciptakan ilusi memiliki sayap. Berlangsung hingga 14 Juni 2026, waktu terbaik untuk berkunjung dan menikmati karya seni ini adalah sore hari, dimana pengunjung akan mendapatkan pencahayaan matahari terbenam yang memukau.

Jonatan Christie memastikan tempat di partai puncak tunggal putra turnamen badminton Indonesia Open 2026. Bermain di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), Jonatan Christie berhasil membalikkan keadaan saat menghadapi wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul. Kehilangan gim pertama dengan skor 16-21, Jonatan Christie bangkit dengan permainan yang lebih agresif. Hasilnya, Jonatan Christie berhasil merebut dua gim berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-12.

Kemenangan atas Panitchaphon Teeraratsakul, mengantar Jonatan Christie menembus final Indonesia Open 2026. Dan ini menjadi final pertama bagi Jonatan Christie di ajang Indonesia Open sepanjang kariernya. Israel dan Lebanon secara resmi menyepakati perpanjangan dan pembaruan kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan dicapai pada hari kedua perundingan putaran keempat di Washington, Amerika Serikat, Rabu (3/6/2026) waktu setempa





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An Se Young Indonesia Open 2026 Akane Yamaguchi Jonatan Christie Krisis Air Bersih Di Gaza

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