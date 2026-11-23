Ketua PKS AMY meminta penyidikan kasus penyadapan Presiden Prabowo oleh Kapolri Listyo Sigit dilakukan transparan demi menjaga moral penegak hukum.

Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf atau yang akrab disapa AMY menyatakan bahwa kasus penyadapan yang melibatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo wajib diperiksa dengan standar transparansi, keadilan, serta profesionalisme tinggi. AMY menegaskan bahwa pengusutan hukum ini bukan sekadar prosedur rutin, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral negara karena perbuatan tersebut dianggap sangat mencoreng citra dan integritas para penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.

Dalam keterangannya yang disampaikan di Jakarta pada Minggu (22/11/2026), tokoh yang dikenal dengan inisial AMY ini menekankan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Jenderal Listyo saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terhadap kepala negara memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. AMY menilai bahwa tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dasar yang dianut oleh PKS, yaitu siratalmustakim, yang menuntut tegak lurusnya moral dan keadilan dalam setiap tindakan publik.

Also read Sri Radjasa, David Pajung Singgung Alat Sadap dari Israel Kasus Penyadapan Listyo Sigit ke Prabowo!

Kompass Moral Siratalmustakim dalam Hukum

Pengusutan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Listyo Sigit Prabowo harus didasari oleh prinsip siratalmustakim sebagai pedoman utama agar proses hukum berjalan lurus dan berpihak pada kebenaran obyektif. AMY menjelaskan bahwa bagi PKS, siratalmustakim berfungsi sebagai kompas moral yang esensial dalam upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Nilai ini tidak bisa dipisahkan dari upaya penegakan hukum yang berintegritas dan bebas dari intervensi atau manipulasi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Almuzzammil Yusuf, makna dari siratalmustakim merupakan nilai religius yang sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mencerminkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, siratalmustakim juga dapat dimaknai sebagai sikap tegak lurus dalam menegakkan mutu, kebenaran, dan keadilan yang harus menjadi landasan utama setiap aparat negara dalam melaksanakan tugas kedinasannya.

Advertisement

Tuntutan Integritas Penegak Hukum Negara

Kasus penyadapan yang mencuat belakangan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa atau hal yang sepele oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. AMY menuntut agar pemerintah membuka proses penyidikan kasus ini secara transparan kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat kembali dipulihkan. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu, memastikan bahwa setiap langkah investigasi dapat dipertanggungjawabkan secara legal maupun moral di hadapan negara dan rakyat.

Keberadaan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara memerlukan perlindungan hukum yang maksimal dari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan negaranya. Tindakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyadap komunikasi kepala negara dinilai sangat merugikan karena telah melanggar etika dan aturan main dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, transparansi dalam pengungkapan fakta hukum menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dirasakankan oleh pihak tertentu, tetapi juga terbukti secara obyektif.

Dampak Jangka Panjang terhadap Stabilitas Bangsa

Implikasi dari kasus ini sangat serius karena menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas para pemimpin dan penegak hukum di Indonesia. AMY mengingatkan bahwa jika kasus penyadapan ini tidak ditangani dengan serius dan transparan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang mendalam terhadap stabilitas politik dan moral bangsa ke depan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya dari peristiwa ini, terutama ketika melibatkan figur-figur kunci dalam struktur kekuasaan negara.

Persiapan langkah-langkah selanjutnya memerlukan koordinasi yang ketat antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memastikan bahwa hasil investigasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. AMY berharap agar proses ini dapat menjadi momentum pembersihan terhadap budaya pelanggaran etika dalam birokrasi dan kepolisian Indonesia. Dengan menerapkan prinsip siratalmustakim, diharapkan tercipta suasana yang kondusif bagi penegakan hukum yang bersih dan berwibawa di tanah air.