AMVCA 2026: Momen Viral dan Drama Karpet Merah

Gelaran AMVCA ke-12 di Nigeria, Afrika, menampilkan momen viral seperti gaun unik Queen Mercy berbahan 500 roti hingga kemenangan emosional para bintang film Afrika. Salah satu penampilan paling mencuri perhatian di karpet merah AMVCA 2026 datang dari bintang reality show Queen Mercy Atang. Ia tampil mengenakan gaun unik yang disebut terbuat dari lebih dari 500 roti, menjadikannya salah satu busana paling viral sepanjang malam penghargaan tersebut.

Africa Magic Viewers' Choice Awards (AMVCA) digelar meriah di Nigeria, Afrika, dan sekali lagi membuktikan posisinya sebagai salah satu ajang paling bergengsi dalam dunia film dan mode Afrika. Salah satu penampilan paling mencuri perhatian di karpet merah AMVCA 2026 datang dari bintang reality show Queen Mercy Atang. Ia tampil mengenakan gaun unik yang disebut terbuat dari lebih dari 500 roti, menjadikannya salah satu busana paling viral sepanjang malam penghargaan tersebut.

Penampilan Mercy semakin dramatis dengan kehadiran dua pelayan yang membawa nampan berisi roti di sekelilingnya. Beberapa asistennya juga terlihat membantu membawa bagian gaun berukuran besar itu saat melintasi karpet merah karena desainnya membuat Atang cukup kesulitan bergerak bebas. Selain Atang, bintang fashion asal Ghana, Nana Akua Addo, juga menjadi salah satu selebritas dengan penampilan paling dramatis di ajang AMVCA. Ia tampil memukau dengan gaun perak berarsitektur yang terinspirasi dari Katedral Cologne di Jerman.

Desainer busana tersebut, Abasswoman, mengungkapkan bahwa proses pengerjaan gaun dimulai sejak November 2025 dan baru selesai dua hari sebelum acara berlangsung. Menurut tim desain, konsep busana itu terinspirasi dari kemegahan arsitektur Katedral Cologne. Gucci Franklin memenangkan Aktor Pendukung Terbaik di AMVCA 2026 dan mendedikasikan penghargaan itu untuk sang ibu yang telah meninggal





