Amran Teken Tegas: Importir Kedelai Dilarang Naikkan Harga Sepihak, Pemerintah Siap Cabut Izin

Kepala Bapanas Amran meminta importir kedelai tidak menaikkan harga secara sepihak demi menjaga stabilitas harga bagi perajin tahu dan tempe. Pemerintah siap mengambil langkah tegas termasuk mencabut izin impor jika ditemukan pelanggaran terhadap plafon harga yang telah ditetapkan.

Pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) Amran menekankan pentingnya stabilitas harga kedelai bagi pelaku usaha mikro, khususnya perajin tahu dan tempe. Dalam dialog di Jakarta, Rabu (10/6), Amran meminta importir kedelai tidak menaikkan harga secara sepihak.

Ia menegaskan bahwa jika ada pelanggaran, pemerintah siap mencabut izin impor dan tidak memberikan rekomendasi lagi karena izin tersebut melibatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Pernyataan ini muncul menyusul informasi bahwa rata-rata harga kedelai di tingkat perajin nasional per 8 Juni reached Rp 11.126 per kilogram, dengan harga tertinggi Rp 11.100 per kg di beberapa wilayah.

Pemerintah telah menetapkan plafon harga berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal Rp 11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tidak boleh melebihi Rp 12.000 per kg. Menurut data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (GAKOPTINDO) dalam rapat Bapanas (8/6/2026), kondisi kenaikan harga kedelai impor masih relatif aman, namun pemerintah tetap akan melakukan pengawasan ketat terhadap pasokan dan pergerakan harga untuk mencegah dampak pada produsen tahu dan tempe.

Amran juga menyerukan kepada importir untuk memiliki kepedulian terhadap rakyat Indonesia dan Menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas jika tidak ada niat baik dalam menjaga harga. Di luar isu harga kedelai, berita ini juga menyertakan potongan konten tak terkait seperti primbon weton dan kasus konsumen properti, yang tidak relevan dengan substansi utama berita dan diabaikan dalam penulisan ulang ini.

Secara keseluruhan, fokus utama berita adalah upaya pemerintah menjaga kestabilan harga kedelai untuk mempertahankan sektor industri tahu dan tempe serta mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat





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Kedelai Harga Importir Bapanas Amran Tahu Tempe GAKOPTINDO Plafon Harga HAP Industri Mikro Kestabilan Pangan

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