Mentan Andi Amran Sulaiman meninjau distribusi beras bantuan Bulog di Sumenep. Program ini menjamin ketahanan pangan 33,24 juta keluarga penerima sebelum Natal Tahun Baru 2026.

Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan langsung ke Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada Rabu, 25 November 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi Bantuan Pangan berupa beras untuk periode alokasi Oktober hingga Desember 2026. Kegiatan tersebut juga melibatkan hadirnya Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han.

Strategi Stok Beras Historis untuk Stabilitas Harga

Program penyaluran bantuan pangan ini merupakan implementasi strategis dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketahanan pangan nasional menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 atau 2027. Pemerintah telah mengalokasikan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk setiap keluarga penerima, yang setara dengan total 30 kilogram selama tiga bulan periode tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat mendapatkan bantalan ekonomi yang stabil saat harga komoditas pangan berpotensi fluktuatif di akhir tahun.

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Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa stok cadangan beras nasional saat ini berada pada posisi tertinggi sepanjang sejarah. Dengan jumlah cadangan mencapai sekitar 4,5 juta ton pada November 2026, pemerintah memiliki modal kuat untuk menjalankan berbagai program intervensi pangan. Ketersediaan stok yang melimpah ini menjadi jaminan utama bagi negara untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik global.

Target 33,24 Juta Keluarga Penerima Bantuan

Program bantuan pangan ini menargetkan 33,24 juta keluarga di seluruh Indonesia yang membutuhkan dukungan ekonomi rutin. Di Kabupaten Sumenep secara khusus, tercatat sebanyak 212.660 keluarga menerima bantuan tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan seperti Kementerian Pertanian, Bapanas, jajaran Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, serta Bupati Sumenep menunjukkan sinergi kuat dalam memastikan program sampai tepat sasaran di tingkat desa.

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Directur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa perusahaan siap menjalankan amanah pemerintah dengan mengedepankan ketepatan sasaran berdasarkan data resmi. Program yang pernah dilaksanakan pada Februari hingga Maret serta Juli hingga September ini kembali dilanjutkan untuk kuartal keempat 2026. Fokus utama distribusi adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar kebutuhan pokok beras mereka terpenuhi secara konsisten setiap bulannya.

Kesiapan Distribusi Menghadapi Musim Paceklik El Niño

Bulog memastikan kesiapan distribusi hingga akhir Desember 2026 dengan mengakselerasi koordinasi bersama pemerintah daerah dan jajaran operasional. Stok cadangan yang tersedia tidak hanya untuk kebutuhan rutin, tetapi juga sebagai antisipasi potensial dampak El Niño dan musim paceklik. Ketersediaan beras ini juga mendukung kesiapan negara memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri yang akan segera tiba, serta penanggulangan bencana alam.

Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga kestabilan beras dengan prinsip akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Setiap penugasan yang dijalankan oleh Bapanas dan Bulog bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir akan kelangkaan atau kenaikan harga ekstrem, karena Bulog siap menyalurkan beras kapan pun dan di mana pun permintaan terjadi untuk menjaga kestabilan pasar.