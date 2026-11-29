Calon Wakil Presiden Andi Amran Sulaiman memastikan fokus pada peningkatan produksi pertanian dan memberantas mafia pangan demi kesejahteraan petani Indonesia.

Calon Wakil Presiden Andi Amran Sulaiman menegaskan strategi politiknya yang mengutamakan kehadiran langsung di lapangan dibandingkan maneuver politik biasa. Ia menyatakan bahwa sektor pangan memerlukan perhatian intensif setiap hari karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Keputusan ini diambil secara sadar setelah namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden.

Kehadiran Langsung di Lapangan Petani

Amran menjelaskan bahwa ia memilih untuk "bergerilya" menemui para petani secara langsung demi memastikan produksi pertanian terus meningkat. Menurutnya, masalah pangan tidak dapat ditunda karena makan adalah kebutuhan prioritas utama yang tidak bisa menunggu. Dia menekankan bahwa Menteri Pertanian harus memahami persoalan pertanian secara langsung, bukan hanya melihat kondisi sawah dari kejauhan.

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Kepemimpinan yang efektif menurut Amran mensyaratkan pemahaman mendalam tentang proses budidaya, mulai dari penanaman hingga panen. Ia menyebutkan bahwa pejabat harus tahu persis teknis seperti jarak tanam dan populasi tanaman agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan.

Transformasi Pertanian Tradisional ke Modern

Amran menguraikan bahwa peningkatan produksi pertanian tidak hanya bergantung pada luas lahan, melainkan juga pada ketepatan penggunaan benih, pemupukan, pengelolaan air, dan penerapan teknologi. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, pemerintah sedang mendorong transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern melalui mekanisasi dan teknologi. Tujuan utama dari peralihan ini adalah menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen secara signifikan.

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Target ambisius yang diajukan Amran mencakup penurunan biaya produksi sebesar 40 persen hingga 50 persen. Selain itu, produktivitas tanaman yang sebelumnya berada di kisaran 6 hingga 7 ton per hektare diperkirakan dapat meningkat menjadi 9 hingga 10 ton per hektare. Dengan metode budidaya dan teknologi baru, potensi produksi bahkan bisa mencapai 12 ton per hektare.

Dukungan Pemerintah untuk Kesejahteraan Petani

Amran menekankan bahwa peningkatan produksi harus berujung pada kesejahteraan petani yang lebih baik. Pemerintah memberikan dukungan konkret berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Selain itu, bantuan alat dan mesin pertanian seperti traktor serta benih juga disalurkan kepada petani.

Program bantuan benih gratis menjadi fokus utama di mana pemerintah menargetkan pemberian bagi petani di area seluas 1,5 juta hingga 2 juta hektare pada tahun depan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi petani dan meningkatkan daya saing sektor pertanian nasional secara keseluruhan.

Perjuangan Melawan Mafia Pangan

Amran juga menyinggung tantangan berat berupa pemberantasan mafia pangan yang selama ini menghambat produksi dalam negeri. Ia menyatakan bahwa kebijakan pembatasan impor pangan berpotensi mengganggu kepentingan pihak-pihak yang diuntungkan dari aktivitas impor maupun praktik ilegal. Pemerintah telah mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor ini.

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Ketegasan ini termasuk dalam pemeriksaan kesehatan calon wakil presiden sebelum pemilihan. Amran terlihat berjabat tangan dengan calon Wakil Presiden Sugiono saat tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kamis, 26 November 2026, sebelum menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Ia menegaskan bahwa hubungan pertemanan maupun kekeluargaan tidak boleh menghalangi pemberantasan korupsi dan praktik mafia pangan.

Melawan mafia pangan dan koruptor memiliki konsekuensi, termasuk kemungkinan serangan balik dari pihak yang dirugikan. Namun, Amran menyatakan bahwa ia hanya takut kepada Tuhan. Keyakinan ini menjadi landasan keberaniannya dalam menghadapi pihak-pihak yang menghambat upaya penguatan ketahanan pangan nasional demi kepentingan rakyat banyak.