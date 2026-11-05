Amran Sulaiman dan BUMN Pangan Solusi Krisis Pakan Ternak di Blitar

Mentan Amran Sulaiman memastikan program SPHP dan kerja sama BUMN pangan menurunkan biaya pakan peternak di Blitar melalui skatan koperasi yang berkelanjutan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir langsung di lapangan guna menyelesaikan masalah strategis yang dihadapi pelaku usaha pertanian. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan pangan tidak hanya teoritis di kantor, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat petani dan peternak secara nyata.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui interaksi langsung antara Mentan Amran dengan para peternak ayam petelur mikro dalam kegiatan Sinergi BUMN Pangan Bersama Peternak Ayam Petelur Mikro di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Kamis (5/11). Acara ini bukan sekadar upacara formal, melainkan forum strategis untuk membahas mekanisme pembelian telur ayam dan penyaluran jagung Super Prioritas Hunger Program (SPHP) sebagai solusi darurat pakan ternak.

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Mekanisme Penyaluran Jagung Murah Melalui Bulog

Program penyaluran jagung Super Prioritas Hunger Program (SPHP) melalui Perum Bulog menjadi inti dari strategi pemerintah untuk menekan biaya produksi pakan ternak yang selama ini menjadi beban berat peternak rakyat. Skema ini memungkinkan peternak membeli jagung dengan harga subsidi yang jauh lebih rendah dibandingkan harga komoditas di pasar terbuka saat ini.

Data yang disampaikan oleh Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Asuti, menunjukkan ketimpangan harga yang signifikan di tengah masyarakat. Harga jagung di pasar bebas terus mengalami kenaikan drastis, mulai dari level Rp7.000 per kilogram, melonjak menjadi Rp7.400, dan di beberapa titik mencapai Rp7.800 hingga Rp7.900 per kilogram akibat kelangkaan pasokan.

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Sebaliknya, melalui mekanisme penyaluran SPHP yang dikelola Bulog, peternak mampu memperoleh jagung dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram. Perbedaan harga yang cukup drastis ini menjadi harapan utama bagi para peternak mikro untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka tanpa tergerus inflasi biaya pakan yang fluktuatif.

Tuntutan Koperasi Peternak dan Koordinasi Lintas Wilayah

Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri BKTMT, Eti Marlina, yang mewakili kelompok peternak di Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek, menyampaikan apresiasi besar atas intervensi pemerintah. Ia menyebutkan bahwa program penyaluran melalui SK-1, SK-2, dan SK-3 telah memberikan kepastian pasokan yang sebelumnya sangat dirasakan kekurangan oleh sektor usaha ini.

Zainuddin, Ketua Koperasi Anjuk Ladang Makmur Kabupaten Nganjuk, menambahkan konteks urgensi program ini dari wilayah lain. Koperasi yang dipimpinnya memiliki sekitar 75 anggota dengan populasi ayam mencapai 250 ribu ekor dan produksi telur rata-rata 15 ton per hari. Bagi operasional sebesar itu, harga jagung di pasar yang mencapai Rp7.800 per kilogram sementara jagung SPHP sekitar Rp5.500 per kilogram, menjadi pembeda kelangsungan usaha yang sangat krusial.

Para peternak secara kolektif meminta agar penyaluran jagung SPHP tidak bersifat sesaat, melainkan berjalan lancar dan berkelanjutan. Mereka membutuhkan jaminan kepastian pasokan agar dapat memberikan pakan berkualitas kepada ayam petelur mereka secara konsisten tanpa khawatir kekurangan stok di tengah musim paceklik.

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Ekosistem Jagung Terintegrasi Hulu Hingga Hilir

Mentan Amran Sulaiman memaparkan visi jangka panjang pemerintah dalam membangun ekosistem jagung yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Strategi ini menghubungkan petani jagung dan peternak dalam satu rantai usaha yang solid melalui pembentukan koperasi, yang kemudian diperkuat oleh dukungan infrastruktur dan benih gratis dari anggaran pemerintah.

Setelah masa panen, hasil jagung dari petani dibeli oleh koperasi peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan lokal. Jika terjadi kelebihan produksi yang tidak terserap oleh koperasi lokal, Perum Bulog akan menyerap dan menyimpannya sebagai cadangan strategis. Mekanasi ini memastikan petani mendapatkan harga yang wajar dan peternak memiliki stok cadangan yang aman untuk masa depan.