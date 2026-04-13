AMPHURI Soroti Wacana War Ticket Haji: Perlu Kajian Mendalam dan Solusi Alternatif

AMPHURI menanggapi wacana penerapan 'war ticket' haji, menekankan perlunya kajian komprehensif. Organisasi ini mengusulkan solusi alternatif untuk mengatasi antrean haji yang panjang, sambil menyoroti potensi dampak sosial dan finansial dari perubahan sistem.

AMPHURI menyatakan bahwa wacana penerapan mekanisme 'war ticket' haji merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah panjangnya daftar tunggu haji di Indonesia. Namun, organisasi ini menekankan perlunya kajian yang mendalam dan komprehensif sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Sekretaris Jenderal AMPHURI, menyatakan bahwa meskipun mendukung inisiatif positif pemerintah, setiap kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan melibatkan jutaan masyarakat, harus dikaji secara mendalam untuk memastikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat tetap terjaga. Mekanisme 'war ticket' haji secara umum mengarah pada program di mana pemerintah menetapkan paket dan harga, kemudian jamaah yang memenuhi syarat dapat langsung mengikuti seleksi berdasarkan prinsip 'siapa cepat, dia dapat' atau skema kompetitif. Namun demikian, detail teknis kebijakan ini dinilai masih belum jelas, menimbulkan beberapa pertanyaan dan kekhawatiran dari berbagai pihak. Menurut AMPHURI, akar permasalahan antrean haji bersifat struktural dan kompleks. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah keterbatasan kuota haji yang ditetapkan secara global, pertumbuhan populasi Muslim yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia, peningkatan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Selain itu, AMPHURI juga menyoroti potensi hilangnya rasa keadilan bagi jutaan calon peserta haji yang telah menunggu dalam waktu yang lama. Mereka khawatir bahwa skema 'war ticket' dapat menyulitkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas dan berpotensi memicu gejolak sosial. Dari sisi keuangan, perubahan sistem juga akan berdampak pada pengelolaan dana haji yang saat ini mencapai sekitar Rp170 triliun di BPKH, sehingga perlu ada kejelasan mekanisme pengelolaan dana tersebut jika sistem antrean dihapuskan atau diubah secara signifikan. Sebagai solusi alternatif, AMPHURI mengusulkan beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan, seperti pemanfaatan sisa kuota tahunan sebagai proyek percontohan, penggunaan kuota tambahan jika memungkinkan, serta penerapan sistem ganda yang menggabungkan haji reguler berbasis antrean dengan program non-antrean berbasis kemampuan finansial. Selain isu tentang 'war ticket' haji, terdapat juga beberapa berita lainnya yang menjadi sorotan. Misalnya, berita tentang dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yaitu Luke Vickery dan Dean Zandbergen, yang berhasil mencetak gol di luar negeri, memberikan harapan baru bagi lini depan timnas. Pelatih John Herdman menyatakan kegembiraannya atas pencapaian kedua pemain tersebut. Selain itu, terdapat pula berita mengenai penangkapan Ki Bedil, yang merupakan perakit dan penjual senjata api ilegal yang telah beraksi selama sekitar 20 tahun di Bandung. Berita lainnya meliputi tanggapan positif dari pedagang terhadap penertiban bangunan liar di Lembang yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi, serta informasi mengenai jadwal final four Proliga 2026 yang menampilkan pertandingan menarik antara Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Phonska. BNN RI juga menekankan kesamaan pola dalam strategi mengatasi permasalahan narkotika dan terorisme, meskipun objek sasarannya berbeda. Terakhir, berita viral di media sosial menyoroti tuduhan dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

