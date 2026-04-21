Amnesty International Kritik Keras Penanganan Kasus Air Keras Andrie Yunus oleh Peradilan Militer

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan transparansi dan motif pribadi dalam kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus yang ditangani peradilan militer.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid , melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap keresahan publik terkait penanganan kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus . Kasus yang melibatkan aksi penyiraman air keras ini kini diproses melalui mekanisme peradilan militer , sebuah langkah yang menurut Usman mencederai rasa keadilan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terkesan menutup mata terhadap tuntutan transparansi yang disuarakan berbagai elemen sipil. Dalam pandangannya, kasus ini telah direduksi secara sistematis menjadi masalah individu yang hanya melibatkan empat orang oknum, sementara akar permasalahan dan keterlibatan struktur yang lebih dalam justru luput dari perhatian penyidik. Usman menyatakan bahwa narasi motif pribadi yang dibangun oleh pihak oditur militer terasa sangat janggal dan tidak berdasar pada fakta lapangan yang memadai. Dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Usman menyoroti kejanggalan penggunaan aset kedinasan oleh para pelaku yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis TNI atau BAIS. Menurut logika hukum yang dipegang teguh oleh pegiat hak asasi manusia tersebut, sangat tidak masuk akal jika fasilitas negara, terutama milik instansi intelijen, digunakan untuk melancarkan aksi balas dendam pribadi. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai adanya penyalahgunaan wewenang dan potensi adanya perintah sistemik yang disembunyikan. Ia meragukan klaim bahwa terdapat relasi personal antara korban dan para tersangka. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan hubungan profesional maupun ikatan pribadi yang cukup kuat antara Andrie Yunus dengan keempat anggota BAIS tersebut yang bisa menjadi pemicu aksi kekerasan yang sangat brutal dan terencana tersebut. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diambil saat ini dianggap sangat jauh dari nalar hukum yang objektif dan berkeadilan. Lebih lanjut, Usman memperingatkan bahwa kegagalan negara dalam menuntaskan kasus ini secara transparan akan memberikan dampak negatif yang sangat serius bagi iklim penegakan hukum di Indonesia. Jika penanganan kasus kekerasan yang melibatkan aparat dibiarkan berjalan tanpa pengawasan publik yang ketat, maka dikhawatirkan akan memicu fenomena impunitas atau kekebalan hukum yang semakin meluas di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Papua, Kalimantan, Maluku, hingga Sulawesi. Penanganan yang bersifat setengah hati ini justru berisiko menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi. Kasus ini bermula pada Kamis tengah malam, 12 Maret 2026, ketika Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras di persimpangan Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat. Akibat insiden ini, korban mengalami luka bakar serius dan masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo hingga hari ini. Meskipun awalnya Polda Metro Jaya sempat menyelidiki kasus tersebut, pelimpahan wewenang ke Pusat Polisi Militer TNI mengalihkan jalannya proses hukum ke Pengadilan Militer Jakarta II-08 dengan empat tersangka utama berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Sidang dakwaan yang dijadwalkan pada 29 April 2026 mendatang akan menjadi ujian besar bagi kredibilitas peradilan militer dalam menuntaskan kasus ini tanpa intervensi dan menutup celah ketidakadilan yang merugikan korban





Kasus Andrie Yunus dan Tren Vonis Ringan Peradilan MiliterPeradilan militer cenderung menjatuhkan vonis lebih rendah dariapada peradilan umum ketika menangani perkara pidana umum prajurit TNI. Kenapa demikian?

Kasus Andrie Yunus: Mengapa motif dendam pribadi bermasalah?Berkas penyidikan aktivis KontraS yang disiram air keras, Andrie Yunus, resmi diserahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis (16/4). Saat proses pelimpahan itu, pihak TNI menyebut penyiraman air keras terhadap Andrie dipicu 'dendam pribadi.

Komnas HAM: Penyelidikan Kasus Andrie Bukan Pro JustitiaKomnas HAM akan menyampaikan rekomendasinya terkait kasus Andrie Yunus dalam waktu dekat.

Sidang Perdana 29 April 2026, Pengadilan Militer Sudah Daftarkan Perkara Penyiraman Air Keras Andrie YunusPerkara penyiraman air keras Andrie Yunus sudah teregister di Pengadilan Militer Jakarta. Sidang perdana terbuka pada 29 April,

