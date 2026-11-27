Laporan Amnesty Internasional mengungkap dampak genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023 yang menghancurkan kehidupan perempuan dan anak secara sistematis.

Amnesty International merilis laporan komprehensif yang menyoroti dampak destruktif dari genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza terhadap perempuan dan anak perempuan. Laporan ini secara khusus mendokumentasikan perjuangan menyakitkan mereka untuk bertahan hidup sehari-hari sejak Oktober 2023 hingga saat ini.

Riwayat Analisis Dan Perspektif Gender

Amnesty International menyatakan bahwa laporan terbaru mereka menyajikan analisis mendalam mengenai genosida Israel di Gaza dengan menempatkan perspektif gender sebagai fokus utama. Dilema ini memperluas temuan dari laporan sebelumnya yang diterbitkan oleh organisasi tersebut pada Desember 2024. Laporan awal tersebut telah menyimpulkan secara tegas bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina di wilayah tersebut.

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Dampak Pembunuhan Dan Pelanggaran Hukum

Menurut Amnesty International, tindakan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah memberikan dampak yang menghancurkan secara nyata terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan. Pasukan Israel telah membunuh ribuan perempuan dan anak perempuan dengan jumlah rata-rata sekitar 30 orang setiap hari sebelum gencatan senjata yang disebut-sebut berlangsung. Banyak kematian ini terjadi akibat serangan yang melanggar hukum humaniter internasional secara serius.

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Konditi Kehidupan Dan Akses Layanan Dasar

Laporan tersebut mencatat bahwa blokade Israel juga menyebabkan kematian sejumlah perempuan dan anak perempuan lainnya yang jumlahnya belum diketahui secara pasti. Perempuan dan anak perempuan dipaksa menjalani perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup yang diwarnai duka, trauma, kekerasan, pengungsian berulang, kekurangan ekstrem, ketakutan, dan kehilangan mendalam. Mereka kehilangan akses terhadap layanan kesehatan esensial, termasuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Kerusakan Fisik Dan Desakan Diplomatik

Amnesty International menegaskan bahwa perempuan dan anak perempuan di Gaza mengalami berbagai dampak tersebut secara kumulatif dan berulang. Hal ini mengakibatkan tingkat kerusakan fisik, mental, dan reproduksi yang sangat parah bagi populasi tersebut. Organisasi tersebut mendesak Israel untuk segera menghentikan seluruh pelanggaran terhadap warga Palestina di Gaza, melindungi layanan kesehatan, dan memastikan penyatuan kembali keluarga.