Amnesty Indonesia Desak Komite Independen Usut Penyadapan Ilegal

Amnesty International Indonesia mendesak DPR dan pemerintah membentuk komite independen untuk menyelidiki dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Amnesty International Indonesia melalui Direktur Eksekutifnya, Usman Hamid, secara resmi mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera membuka penyelidikan menyeluruh terkait dugaan praktik penyadapan ilegal oleh pejabat negara. Desakan ini disampaikan secara tegas pada Rabu (4/11/2026) dengan menekankan bahwa kasus tersebut bukan sekadar masalah internal kepolisian, melainkan isu strategis yang menyangkut integritas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional.

Tuntutan Komite Investigasi Transparan

Organisasi HAM internasional tersebut menuntut pembentukan sebuah Komite Independen yang akan dipimpin bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan eksekutif. Komite khusus ini wajib melibatkan perwakilan dari masyarakat sipil serta lembaga-lembaga independen yang kredibel, sehingga proses investigasi tidak hanya mengandalkan unsur internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap langkah hukum diambil secara objektif tanpa intervensi pihak-pihak yang berkepentingan langsung.

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Peran Sentral Usman Hamid dalam Skandal

Usman Hamid, yang juga terlihat di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Senin (24/8/2026), menegaskan bahwa prinsip independensi dan imparsialitas harus menjadi fondasi utama dalam penanganan kasus ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan penyelidikan yang transparan terkait pembelian dan penggunaan perangkat lunak mata-mata serta teknologi pengawasan canggih lainnya. Pernyataan ini dilontarkan sebagai respons terhadap kekhawatiran meningkatnya penyalahgunaan alat teknologi surveillance yang berpotensi melanggar hak dasar warga negara.

Ketertlibatan Mantan Kapolri dan Petinggi Polri

Investigasi yang diusulkan akan menyasar dugaan penyalahgunaan teknologi yang menyeret nama mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sekaligus Kepala Staf Kepresidenan RI, Listyo Sigit Prabowo. Selain Listyo Sigit, dua petinggi Polri lainnya juga disebut sebagai bagian dari jaringan yang diduga terlibat dalam skandal penyadapan tersebut. Pembentukan komite independen dianggap krusial karena kasus ini melibatkan figur-figur elit keamanan negara yang memiliki akses luas terhadap sistem informasi sensitif.

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Reformasi Sistem Pengawasan Nasional

Usman Hamid menekankan bahwa penyelesaian kasus ini tidak boleh berhenti pada tindakan administratif seperti penempatan khusus atau proses pidana semata. Kasus ini harus dijadikan momentum historis untuk mendorong reformasi total terhadap seluruh sistem penyadapan di Indonesia. Langkah ini diperlukan agar tercipta lingkungan yang aman bagi masyarakat sipil untuk beraktivitas tanpa rasa takut akan pengawasan ilegal oleh aparat penegak hukum.

Dampak Jangka Panjang Bagi Demokrasi

Keberadaan mekanisme pengawasan yang legal dan transparan sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan rakyat. Jika dibiarkan, praktik penyadapan ilegal dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah. Oleh karena itu, Amnesty International Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk segera bertindak demi memastikan bahwa masa depan demokrasi Indonesia tetap terjaga dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.