Pemeran Aming Sugandhi dan Saputra Kori menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo saat menerima penghargaan di FFI 2026 pada 20 November 2026.

Pada Malam Anugerah Festival Film Indonesia (FFI) 2026 yang berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, suasana hiburan berubah menjadi momen penting untuk isu konservasi. Aming Sugandhi, yang baru saja meraih gelar Pemeran Pendukung Pria Terbaik, dan Saputra Kori, sesama penerima penghargaan di malam yang sama, secara eksplisit menolak wacana pemindahan Badak Jawa. Kedua tokoh perfilman tersebut menggunakan kesempatan untuk menyampaikan penolakan keras terhadap rencana memindahkan spesies langka tersebut dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo.

Pernyataan Penolakan di Panggung Penghargaan

Saat menerima piala di awal acara, Aming Sugandhi terlihat gugup dan sedikit terbata-bata sebelum menyampaikan pidatonya. Dia mendedikasikan penghargaan tersebut bagi kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan dan mudah disalahpahami oleh publik luas. Aming juga menyanjung para penghuni hutan yang menjadi korban kebakaran hutan dan lahan, serta menyerukan semangat kemanusiaan. Pernyataan utamanya adalah penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa, sebuah langkah yang ia anggap tidak tepat untuk masa depan Indonesia dan anak-anak generasi mendatang.

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Kesamaan pandangan ini juga dituangkan oleh Saputra Kori dalam pidato singkatnya setelah menerima penghargaan. Dia menyampaikan tiga poin utama terkait kondisi bangsa dan industri perfilman. Pertama, ia mengajak industri untuk menciptakan lingkungan syuting yang sehat. Kedua, ia menekankan urgensi penanganan karhutla. Ketiga, dan yang paling relevan dengan konteks konservasi, ia menegaskan agar rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo ditolak dan pengamanannya justru diperketat.

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Posisi Pemenang Lainnya dan Isu Sosial

Keputusan untuk menyuarakan isu lingkungan tidak hanya datang dari dua aktor utama tersebut. Miriam, yang juga merupakan pemenang penghargaan di malam yang sama, turut menyampaikan kritik sosial sambil melakukan pose tiga jari sebagai simbol perdamaian. Dia menegaskan pentingnya kedamaian di hati dan di bumi, serta kesehatan bagi Indonesia. Sikap solid dari para tokoh perfilman ini menunjukkan bahwa dunia seni terus bergerak menyuarakan kepedulian terhadap krisis lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati.

Kesimpulan yang ditonjolkan oleh para pemenang adalah ajakan untuk bersuara lebih keras. Pemenang lain seperti Kresiana Adellitha Devalia sebagai Film Animasi Pendek Terbaik, Edy Khemod dan Rino Sarjono sebagai Penulis Skenario Asli Terbaik, Kawai Labiba sebagai Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik, serta Ical Tanjung I.C.S. sebagai Pengarah Sinematografi Terbaik, turut memperkuat gerakan ini. Mereka mengadvokasi agar para pembuat film terus meningkatkan kesadaran kolektif demi pergerakan sosial yang lebih positif dan berkelanjutan.