Amien Rais Terancam Tuntutan Hukum Atas Dugaan Fitnah

Arus Bawah Prabowo (ABP) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons pernyataan Amien Rais yang dianggap mengandung fitnah terhadap Prabowo Subianto dan Presiden RI, dengan mempertimbangkan langkah hukum dan tindakan terhadap penyebaran video kontroversial tersebut.

Ancaman hukum tengah membayangi tokoh politik Amien Rais menyusul pernyataan kontroversialnya terkait dugaan fitnah terhadap Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Arus Bawah Prabowo (ABP), sebuah kelompok pendukung Prabowo, mengumumkan bahwa mereka tengah mengkaji langkah hukum yang akan diambil sebagai respons terhadap pernyataan tersebut.

Ketua DPP ABP, Supriyanto, mengecam pernyataan Amien Rais sebagai opini yang tidak berdasar dan dipaksakan menjadi fakta, menyayangkan hal itu keluar dari tokoh yang dulu dikenal sebagai bagian dari gerakan reformasi. Supriyanto menegaskan bahwa konten video yang beredar mengandung narasi fitnah yang berpotensi memicu kegaduhan publik dan mengganggu stabilitas politik. Lebih lanjut, ABP menilai bahwa pernyataan Amien Rais telah menyeret isu moralitas pribadi tanpa bukti yang kuat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah mengambil tindakan terkait penyebaran video tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam siaran persnya menyatakan bahwa Komdigi telah mengidentifikasi penyebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat. Meutya Hafid menekankan bahwa narasi yang dibangun Amien Rais mengandung unsur ujaran kebencian dan berpotensi memecah belah masyarakat.

Komdigi secara tegas menyatakan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian, serta merupakan upaya merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara tanpa dasar fakta yang jelas. Hal ini dianggap sebagai provokasi untuk menciptakan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Reaksi terhadap video Amien Rais ini tidak hanya datang dari ABP dan Komdigi. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) M Qodari juga angkat bicara, menyebut Amien Rais sebagai korban hoaks AI, karena dasar penilaiannya berasal dari lagu.

Selain itu, berbagai peristiwa lain juga terjadi, termasuk pembagian paket makanan oleh Pegadaian di sekitar masjid, hasil pertandingan Piala Thomas dan Uber 2026, pernyataan Gustavo Almeida mengenai fokus Persija, kekesalan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait lintasan kereta Ampera Bekasi, kabar Pratama Arhan dengan kekasih baru, peluang naturalisasi pemain sepak bola, meninggalnya dr Myta Aprilia Azmy yang memicu sorotan terhadap kondisi kerja dokter internship, dan persiapan Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Semua peristiwa ini menunjukkan dinamika kehidupan politik dan sosial di Indonesia





