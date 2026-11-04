AMI Awards 2026: Naykilla Jadi Pemenang Pertama Hipdut

AMI Awards 2026 mengumumkan 67 pemenang kategori dangdut. Naykilla meraih penghargaan pertama untuk genre Hipdut dengan lagu MMG (My Mine Gueh).

Yayasan Anugerah Musik Indonesia resmi mengumumkan daftar pemenang untuk AMI Awards 2026. Penghargaan ini meliputi 67 kategori yang berfokus pada genre dangdut serta berbagai turunan musiknya. Ajang musik bergengsi ini resmi memasuki penyelenggaraan ke-29.

Thema utama yang diusung dalam penyelenggaraan tahun ini adalah Ruang Nada Nusantara. Panitia mempertandingkan total 5.360 lagu yang telah terdaftar sebelumnya. Pendaftaran lagu ini menjadi indikator tingginya partisipasi musisi di seluruh Indonesia.

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Detail Pemenang Kategori Dangdut

Denny Caknan berhasil menyandang juara untuk kategori tersebut melalui lagunya yang berjudul Negoro Angin. Lagu ini juga dirilis sebagai single resmi oleh penyanyi asal Yogyakarta ini. Sebelumnya, Denny Caknan pernah menang pada 2024 dengan lagu Cundamani. Ia juga meraih penghargaan bersama Bella Bonita pada tahun 2025 untuk lagu Sinarengan.

Selfi Yamma meraih kemenangan melalui trek musik yang berjudul Pelukan Nyata. Lagu tersebut dirilis sebagai single dalam karirnya. Proses penciptaan lagu ini diurus oleh Babha Thoenk yang juga masuk dalam daftar nominasi sebagai pencipta lagu dangdut terbaik tahun ini.

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Tim vokal Mila DA7 dan Valen DA7 berhasil unggul melalui lagu Meleh Bahagia. Naskah lagu ini disusun oleh Adibal yang bekerja sama dengan Yusup Tojiri. Kolaborasi ini tercatat dalam nominasi kategori pencipta lagu dangdut untuk tahun berjalan.

Lesti meraih penghargaan melalui trek Kura Kura Dalam Perahu. Prestasi ini menandai kemenangan keduanya setelah sebelumnya menyabet gelar artis solo dangdut terbaik pada tahun 2020 dan 2024. Lagu Kura Kura Dalam Perahu juga membantu Adibal memenangkan kategori pencipta lagu terbaik.

Rhoma Irama memenangkan kategori lewat trek Senyum. Sang Raja Dangdut ini pernah masuk nominasi solo dangdut pada AMI Awards 2022 dengan lagu Relanya. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi kiprahnya di industri musik nasional.

Kemenangan Genre Turunan dan Hipdut

Akbar Chalay dan Mingse berhasil meraih kemenangan melalui lagu Astaga Bercanda. Sebelumnya, kategori yang sama dimenangkan oleh Fitri Carlina pada tahun 2024 dengan lagu Aku Kangen Kamu. Kemenangan ini menambah daftar pencapaian keduanya di industri musik.

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Ndarboy Genk bersama Banditoz Yaow 86 menjadi pemenang terbaik untuk kategori dangdut berbahasa daerah. Mereka unggul melalui lagu Kicau Mania. Ndarboy Genk pernah masuk nominasi pada tahun 2022 dengan lagu Mendung Tanpo Udan. Kategori ini menjadi salah satu tempat bagi musik daerah untuk bersaing di kancah nasional.

Kategori baru bernama Hipdut resmi diperkenalkan dalam ajang tahun ini. Naykilla menjadi pemenang pertama untuk kategori Karya Produksi Hipdut. Kemenangan ini diraih melalui lagu MMG (My Mine Gueh). Kategori Hipdut hadir sebagai salah satu dari empat kategori baru.

Pengumuman daftar nominasi resmi dilakukan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia pada 21 September 2026. Penjualan piala ini menandai keberagaman genre dalam industri musik Indonesia.