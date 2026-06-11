The United States has reported a significant increase in its military spending on nuclear weapons, which has raised concerns from international watchdog organizations. The report reveals that the US has allocated a massive amount of money for its nuclear arsenal, surpassing the combined budgets of eight other nuclear-armed nations worldwide.

Pengeluaran Amerika Serikat untuk persenjataan nuklir dilaporkan melonjak drastis hingga hampir seperempat kali lipat pada tahun lalu. Langkah ambisius Washington ini menuai sorotan tajam dari lembaga pengawas internasional karena jumlah anggaran yang digelontorkan kini terbukti jauh lebih besar daripada gabungan anggaran nuklir delapan negara lainnya di dunia.

Kampanye Internasional untuk Memusnahkan Senjata Nuklir (ICAN) merilis laporan tahunan yang membongkar syahwat militer global. Lembaga pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tersebut menemukan bahwa sembilan negara yang memiliki senjata nuklir di dunia secara total telah membakar uang hingga hampir US$119 miliar untuk memperkuat arsenal pemusnah massal mereka. Nilai fantastis tersebut setara dengan menghabiskan uang sebesar US$ 3.768 di setiap detiknya.

Amerika Serikat kokoh bertahan sebagai negara dengan nafsu militer paling rakus di bumi dengan menggelontorkan dana mencapai US$ 69,2 miliar untuk persenjataan nuklirnya saja. Angka ini secara otomatis mencatatkan rekor peningkatan tahunan terbesar di dunia dengan lonjakan persentase mencapai 22%. Pihak ICAN menyatakan bahwa lonjakan anggaran yang sangat masif ini mencerminkan investasi berkelanjutan dari negara-negara besar untuk memodernisasi serta memperluas hulu ledak nuklir mereka.

Manuver berbahaya ini sengaja dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang kian membara di berbagai belahan dunia saat ini. Secara akumulatif, pengeluaran gabungan dari sembilan kekuatan nuklir dunia-yang meliputi Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara-melompat tajam sebesar 19% hingga menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Di bawah posisi Amerika Serikat, China menempati urutan kedua sebagai pembelanja nuklir terbesar dengan anggaran mencapai US$ 13,5 miliar.

Sementara itu, kejutan besar terjadi di posisi ketiga di mana Inggris secara tidak terduga berhasil menyalip Rusia dalam hal besaran anggaran militer nuklir. London tercatat mengalokasikan dana jumbo sebesar US$ 12,6 miliar. Lembaga FRA dan ICAC menilai penumpukan senjata ini sebagai pemborosan global yang sangat miris di tengah krisis kemanusiaan.

Pengeluaran nuklir dunia untuk satu hari saja di tahun lalu sebenarnya dinilai sudah lebih dari cukup untuk menyediakan bahan pangan bagi dua juta orang selama satu tahun penuh, sementara total anggaran tahunannya diklaim mampu menutup biaya operasional rutin Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 32 tahun ke depan. Laporan mengenai pembengkakan dana ini mencuat bersamaan dengan adanya rencana strategis dari pihak Pentagon untuk menyebarkan persenjataan nuklir mereka ke lebih banyak negara anggota NATO di daratan Eropa.

Langkah ekspansi militer ini dilakukan setelah sejumlah negara yang bertetangga langsung dengan Rusia, termasuk Polandia dan negara-negara Baltik, secara terbuka menyatakan ketertarikan mereka untuk menjadi tuan rumah bagi bom nuklir Amerika Serikat. Hingga saat ini, ratusan hulu ledak mematikan tersebut diyakini masih tersimpan rapat di pangkalan militer Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki, di mana kendali penuh atas tombol peluncuran senjata tersebut tetap berada di bawah otoritas mutlak Washington.

Rencana perluasan infrastruktur nuklir blok Barat ini langsung memicu reaksi keras dan peringatan mengerikan dari pihak Moskow. Duta Besar Luar Biasa Rusia, Andrey Belousov menegaskan bahwa setiap pergeseran senjata nuklir NATO yang semakin mendekati garis perbatasan teritorial Rusia dipastikan akan memicu tindakan balasan militer yang setimpal. Pihak Rusia menuntut agar seluruh senjata nuklir Amerika Serikat segera ditarik mundur dari tanah Eropa dan seluruh infrastruktur pendukungnya dihancurkan total demi mencegah pecahnya perang nuklir global





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