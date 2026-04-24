Amerika Serikat Perintahkan Penghancuran Kapal yang Menanam Ranjau di Selat Hormuz

Presiden AS memerintahkan Angkatan Laut untuk menembak dan menghancurkan kapal yang menanam ranjau di Selat Hormuz, meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran global terkait pasokan energi dan stabilitas ekonomi.

Presiden Amerika Serikat telah mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk mengambil tindakan keras terhadap kapal-kapal yang menanam ranjau di perairan strategis Selat Hormuz .

Perintah ini menekankan bahwa setiap kapal, tanpa memandang ukurannya, yang terlibat dalam aktivitas peledakan di selat tersebut akan menjadi target, dengan implikasi yang jelas bahwa kapal-kapal tersebut akan dihancurkan. Pernyataan ini disampaikan dengan nada yang tidak meninggalkan ruang untuk keraguan, mencerminkan keseriusan situasi dan tekad AS untuk menjaga keamanan jalur pelayaran vital ini. Lebih lanjut, presiden memerintahkan peningkatan signifikan dalam upaya pembersihan ranjau yang sedang berlangsung di selat tersebut, bahkan menginstruksikan untuk melipatgandakan kegiatan tersebut hingga tiga kali lipat.

Tindakan ini menunjukkan komitmen AS untuk memastikan kelancaran lalu lintas maritim di Selat Hormuz, yang merupakan urat nadi perdagangan energi global. Selat Hormuz, yang sebelumnya merupakan jalur pelayaran yang relatif aman, kini menjadi titik fokus ketegangan yang meningkat akibat konflik regional. Iran sebelumnya telah mengambil langkah menutup selat tersebut sebagai respons terhadap tekanan militer dari AS dan Israel. Selain itu, Iran mengklaim hak untuk mengendalikan jalur pelayaran yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, termasuk perairan teritorialnya.

Penutupan Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap harga minyak dunia, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan memberikan tekanan pada ekonomi AS. Harga bensin di AS telah melonjak melampaui 4 dolar AS per galon, sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan harga sebelum konflik. Sebelum perang, sekitar 20 persen dari pasokan minyak dan gas global melewati Selat Hormuz, menjadikannya jalur yang sangat penting bagi stabilitas energi dunia.

Meskipun ada gencatan senjata sementara, AS tetap memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan Iran, sebuah langkah yang dipertahankan bahkan setelah Iran membuka kembali Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas. Baru-baru ini, Pentagon mengumumkan bahwa militer AS telah memeriksa sebuah kapal tanker yang membawa minyak Iran di Samudra Hindia, menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terus berlanjut.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Iran mulai mengumpulkan pendapatan dari biaya yang dikenakan pada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, menandai langkah baru dalam upaya mereka untuk menegaskan kendali atas jalur pelayaran tersebut. Situasi ini diperburuk oleh insiden lain, termasuk eksekusi hukuman mati terhadap seorang anggota organisasi Mujahedeen-e Khalq atas tuduhan mata-mata untuk badan intelijen Israel, Mossad. Sementara itu, di tempat lain, kemajuan sistem transportasi kereta api di China menjadi sorotan, meskipun ada laporan tentang kereta cepat modern yang kekurangan penumpang.

Jepang juga mengumumkan revisi peraturan ekspor peralatan pertahanan, membuka peluang untuk penjualan senjata ke luar negeri.

Semua peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daftar Jalur Minyak Paling Vital di Dunia, Nomor 1 Bukan Selat HormuzMeski Selat Hormuz kerap disorot, data menunjukkan Selat Malaka justru jadi jalur distribusi minyak paling vital dengan volume pengiriman terbesar.

Read more »

Tiru Selat Hormuz, Purbaya Mau Kapal Lewat Selat Malaka Bayar ke RIPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Jerman akan kerahkan kapal untuk misi Selat HormuzJerman akan mengerahkan tiga kapal untuk berpartisipasi dalam misi internasional pengamanan pelayaran di Selat Hormuz, kata anggota Dewan Keamanan Nasional ...

Read more »

Jerman Kini Ikut Campur, Berencana Kerahkan Kapal untuk Misi Selat HormuzPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Italia kembali serukan kesepakatan untuk buka Selat HormuzMenteri Luar Negeri (Menlu) Italia Antonio Tajani menegaskan lagi, Rabu, seruan untuk mencapai kesepakatan guna memastikan pembukaan kembali Selat Hormuz ...

Read more »

Purbaya Buka Wacana Tarik Pajak Kapal yang Lintas Selat Malaka, seperti di Selat Hormuz?Menteri Keuangan Purbaya buka wacana pajak kapal di Selat Malaka. Potensi besar untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura dari lalu lintas pelayaran ini.

Read more »