Setelah serangan balasan Iran terhadap operasi militer gabungan AS-Israel, pemerintah Israel melaporkan bahwa Bandara Internasional Ben Gurion sekarang menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat. Lideran Sekretaris Jendral Netanya’s, Benjamin Netanyahu, mengklaim bahwa pendangkal kematian Mojtaba Khamenei masih hidup dan bersembunyi di bunker Pemerintah Penerbangan Sipil Israel.

Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv, yang selama ini menjadi pintu utama mobilitas global Israel, kini dilaporkan berubah drastis menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat.

Netanya’s Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, mengklaim bahwa pendangkal kematian Mojtaba Khamenei masih hidup dan bersembunyi di bunker Pemerintah Penerbangan Sipil Israel, Shmuel Zakay menilai dominasi aktivitas militer di bandara tersebut telah menggerus fungsi sipilnya secara signifikan. Dalam pertemuan dengan Menteri Transportasi Israel Miri Regev dan pejabat tinggi kementerian, Zakay menegaskan bahwa kondisi tersebut menghambat kembalinya maskapai penerbangan asing sekaligus memperparah lonjakan harga tiket menjelang musim wisata musim panas.

"Mengubah Bandara Internasional Ben Gurion menjadi pangkalan militer akan merugikan kembalinya maskapai penerbangan asing dan mengancam stabilitas keuangan maskapai penerbangan Israel," kata Zakay, seperti dikutip harian. Menurut Zakay, dampak serangan balasan Iran terhadap operasi militer gabungan AS-Israel telah mengguncang sektor penerbangan sipil di wilayah pendudukan. Sejumlah maskapai Israel terpaksa memindahkan armada mereka ke luar negeri demi keamanan, sementara sebagian pesawat hingga kini belum kembali.

Ia juga memperingatkan bahwa maskapai lokal yang lebih kecil seperti Israir, Arkia, dan Air Haifa berada di ambang ancaman finansial akibat pembatasan operasional, kenaikan biaya bahan bakar, dan melonjaknya tekanan permintaan penerbangan. CEO Israir Uri Sirkis mengungkapkan bahwa dari total 17 pesawat yang biasa parkir di Ben Gurion, kini hanya empat yang diizinkan bermalam, situasi yang langsung menekan kapasitas layanan dan mendongkrak tarif penerbangan.

Dalam beberapa pekan terakhir, media Israel menampilkan gambar puluhan pesawat militer AS, termasuk pesawat tanker pengisian bahan bakar, memenuhi area Ben Gurion di tengah dukungan militer Washington kepada Tel Aviv





