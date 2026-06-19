Amerika Serikat Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026

Amerika Serikat menjadi tim kedua setelah Meksiko yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 usai menang 2-0 atas Australia. Banyak wanita di Solo mengenakan stiker Amerika di wajah sebagai bentuk dukungan dalam Piala Dunia 2026.

Amerika Serikat menjadi tim kedua setelah Meksiko yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 usai menang 2-0 atas Australia , Sabtu (20/6/2026). Banyak wanita di Solo mengenakan stiker Amerika di wajah sebagai bentuk dukungan dalam Piala Dunia 2026 .

Amerika Serikat menjadi tim kedua setelah Meksiko yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 usai menang 2-0 atas Australia, Sabtu (20/6/2026). Hasil tersebut membuat skuad asuhan Mauricio Pochettino mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan sudah bisa mengamankan satu tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika Serikat selaku tuan rumah kemudian menambah keunggulan 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Alex Freeman pada menit ke-43.

Tambahan tiga poin membuat skuad asuhan Mauricio Pochettino kukuh di puncak klasemen Grup D dengan mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Sebelumnya, Meksiko lebih dulu memastikan satu tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2025 setelah menang atas Korea Selatan dengan skor 1-0, Jumat (19/6/2026). Dalam sebuah podcast, Ricardo Lawang atau yang akrab disapa Mas Adul menyampaikan bahwa Amerika Serikat dianggap sebagai pelengkap oleh banyak orang. Namun hasil di lapangan justru menunjukkan hal berbeda.

Skuad berjuluk The Stars and Stripes mampu tampil impresif dengan meraih dua kemenangan beruntun





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