Amerika Serikat kembali melakukan serangan ke Iran di tengah upaya negosiasi akhiri perang. Serangan itu menargetkan situs di Selat Hormuz yang dianggap ancaman bagi pasukan AS dan lalu lintas komersil.

Amerika Serikat kembali melakukan serangan ke Iran di tengah upaya negosiasi akhiri perang. Serangan itu menargetkan situs di Selat Hormuz yang dianggap ancaman bagi pasukan AS dan lalu lintas komersil.

Pejabat AS mengungkapkan bahwa serangan itu menargetkan stasiun kontrol darat di Bandar Abbas, yang akan meluncurkan lima drone. Mereka mengatakan tindakan-tindakan ini terukur, murni bersifat defensif, dan bertujuan mempertahankan gencatan senjata. Meski sempat dilaporkan negosiasi AS-Iran akan segera menemui kesepakatan, Presiden Donald Trump disebut belum puas dengan syarat Iran. Iran sangat bertekad, mereka sangat ingin mencapai kesepakatan, tetapi mereka belum mencapainya dan AS tidak puas dengan itu.

Serangan itu juga membuat Sistem Pertahanan Udara Bandar Abbas diaktifkan untuk sementara waktu. Fars melaporkan bahwa ada tiga ledakan terdengar dari sebelah timur Bandar Abbas, Kamis pagi. Lokasi dan sumber pasti dari suara-suara ini masih belum diketahui, dan penyelidikan lebih lanjut terus dilakukan untuk menentukannya. AS telah menembak jatuh empat drone Iran yang dianggap ancaman.

Militer AS mengungkapkan telah menyerang stasiun kontrol darat di Bandar Abbas, yang akan meluncurkan lima drone. Mereka mengatakan tindakan-tindakan ini terukur, murni bersifat defensif, dan bertujuan mempertahankan gencatan senjata. AS telah menembak jatuh empat drone Iran yang dianggap ancaman. Militer AS mengungkapkan telah menyerang stasiun kontrol darat di Bandar Abbas, yang akan meluncurkan lima drone.

Mereka mengatakan tindakan-tindakan ini terukur, murni bersifat defensif, dan bertujuan mempertahankan gencatan senjata. AS telah menembak jatuh empat drone Iran yang dianggap ancaman. Militer AS mengungkapkan telah menyerang stasiun kontrol darat di Bandar Abbas, yang akan meluncurkan lima drone. Mereka mengatakan tindakan-tindakan ini terukur, murni bersifat defensif, dan bertujuan mempertahankan gencatan senjata





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amerika Serikat Iran Negosiasi Perang Serangan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amerika Serikat Menghancurkan 2 Kapal Korps Garda Revolusi Islam di IranAmerika Serikat melancarkan serangan pertahanan diri di Iran selatan untuk melindungi personelnya dari ancaman militer Iran

Read more »

Perang AS-Iran: Militer AS lancarkan serangan baru di Iran selatan – Apa yang diketahui sejauh ini?Militer AS mengatakan telah melancarkan serangan baru di Iran selatan, dengan menargetkan lokasi rudal Iran serta kapal-kapal yang diduga berupaya menempatkan ranjau. Apa reaksi Iran?

Read more »

Dolar AS Menguat di Tengah Harapan Kesepakatan Damai Amerika Serikat-Iran MemudarDolar Amerika Serikat (AS) sedikit menguat terhadap sejumlah mata uang pada Selasa, (26/5/2026).

Read more »

Katanya Mau Damai, AS Kembali Serang Iran Kirim Jet TempurSerangan terbaru militer Amerika Serikat ke fasilitas rudal Iran mengancam kelanjutan negosiasi damai kedua negara.

Read more »