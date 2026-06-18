Amerika Serikat dan Iran Menyepakati Nota Kesepahaman Baru Demi Pulihnya Stabilitas Ekonomi Global

Pemerintah Amerika Serikat dan Iran menyepakati nota kesepahaman baru demi memulihkan stabilitas ekonomi global. Perjanjian damai ini tidak hanya fokus pada stabilitas keamanan di Selat Hormuz tetapi juga membawa insentif finansial yang sangat besar bagi Teheran. Melalui pelonggaran sanksi, Iran berpeluang mengalirkan kembali minyaknya ke pasar global dan mengakses dana ratusan miliar dolar.

Pemerintah Amerika Serikat dan Iran menyepakati nota kesepahaman baru demi memulihkan stabilitas ekonomi global . Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan operasi militer secara permanen.

Perjanjian damai Kesepakatan strategis tersebut tidak hanya fokus pada stabilitas keamanan di Selat Hormuz tetapi juga membawa insentif finansial yang sangat besar bagi Teheran. Melalui pelonggaran sanksi, Iran berpeluang mengalirkan kembali minyaknya ke pasar global dan mengakses dana ratusan miliar dolar. Gebrakan ini menjadi pembeda nyata dari pola diplomasi sebelumnya yang kerap menemui jalan buntu. Pendekatan berbasis insentif ekonomi ini diharapkan mampu meredam ketegangan geopolitik secara permanen di kawasan Timur Tengah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian





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