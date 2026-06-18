Amerika Serikat dan Iran Menandatangani Perjanjian Damai

Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani perjanjian damai yang mencakup pembukaan Selat Hormuz dan penghentian operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon. Perjanjian ini juga mencakup rencana untuk mengembangkan ekonomi Iran dengan dana setidaknya USD $300 miliar dan mengakhiri semua jenis sanksi terhadap Iran.

Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani perjanjian damai yang mencakup pembukaan Selat Hormuz . Perjanjian ini juga mencakup penghentian operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon, dan berjanji untuk tidak memulai perang atau operasi militer terhadap satu sama lain.

Amerika Serikat dan Iran juga berjanji untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup rencana untuk mengembangkan ekonomi Iran dengan dana setidaknya USD $300 miliar dan mengakhiri semua jenis sanksi terhadap Iran. Perjanjian ini juga mencakup kesepakatan untuk menyelesaikan disposisi timbunan bahan yang diperkaya dan membahas masalah pengayaan dan hal-hal lain terkait kebutuhan nuklir Iran.

Sambil menunggu kesepakatan akhir, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk mempertahankan status quo dan tidak akan menjatuhkan sanksi baru atau mengerahkan pasukan tambahan di wilayah tersebut. Perjanjian ini diharapkan dapat membantu mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran dan membuka jalan untuk perdamaian di wilayah tersebut. Perjanjian ini juga mencakup penandatanganan langsung di pertemuan G-7 Swiss dan akan segera mulai diberlakukan.

Segera setelah penandatanganan perjanjian, Amerika Serikat akan mulai menghapuskan blokade lautnya dan segala gangguan atau hambatan terhadap Iran, dan akan mengakhiri blokade laut sepenuhnya dalam waktu 30 hari. Selama periode ini, lalu lintas kapal akan sebanding dengan jumlah lalu lintas sebelum perang yang dipulihkan oleh Iran. Amerika Serikat selanjutnya berjanji untuk menarik pasukannya dari wilayah Iran dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan akhir.

Setelah penandatanganan perjanjian, Iran akan melakukan pengaturan dengan upaya terbaiknya untuk jalur yang aman bagi kapal-kapal komersial tanpa biaya selama 60 hari hanya dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya. Lalu lintas kapal komersial akan segera dimulai, dan mengingat kebutuhan untuk menghilangkan hambatan teknis dan militer serta penghapusan ranjau oleh Iran, akan diberlakukan dalam waktu 30 hari.

Iran akan melakukan dialog dengan Kesultanan Oman untuk menentukan pemerintahan masa depan dan layanan maritim di Selat Hormuz, dalam diskusi dengan negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya sejalan dengan hukum internasional yang berlaku dan hak kedaulatan negara-negara pesisir Selat Hormuz. Perjanjian ini diharapkan dapat membantu mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran dan membuka jalan untuk perdamaian di wilayah tersebut





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Amerika Serikat Iran Perjanjian Damai Selat Hormuz Penghentian Operasi Militer

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