Pianis Amel Normanita memamerkan empat kisah teatrikal dalam konser tunggal pertamanya. Acara di Gedung CCM Berca menghadirkan kisah hidup musisi asal Ciamis ini.

Amel Normanita resmi meluncurkan konser tunggal pertamanya yang bertajuk The Piano Story Concert. Acara berlangsung di Shoemarker Auditorium, Gedung CCM Berca Level 9, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 November.

Unik Empat Kisah Teatrikal dalam Konser

Konser ini menyajikan konsep teatrikal yang berbeda dari pertunjukan piano konvensional. Amel mengemas empat kisah hidup dalam empat chapter musik yang diiringi komposisi piano dan live string quartet. Empat chapter tersebut membawa judul A Sad Day, Almost Us, After Rain, dan Comeback.

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Setiap bagian cerita merefleksikan perjalanan hidup dan karier musikal Amel sejak masa kecil hingga mencapai mimpinya. Penonton disuguhkan narasi inspiratif tentang usaha tanpa lelah untuk meraih mimpi di dunia musik. Pertunjukan ini menjadi wadah bagi Amel untuk menyampaikan pengalaman pribadinya melalui karya.

Danau dari Dorongan Murid dan Dukungan Sahabat

Awal mula gagasan untuk mengadakan konser tunggal ini berasal dari muridnya, Bu Niken. Amel sebelumnya hanya fokus mengajar piano dan mempublikasikan karya lagunya di akun Instagram @amelnormanita. Ia belum pernah benar-benar mempertimbangkan untuk menggelar konser tunggal sebelum ada dorongan eksternal.

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Murid yang bukan anggota keluarganya ini memberikan dukungan luar biasa bagi Amel. Selain Bu Niken, sahabat-sahabat dekat Amel juga memberikan afirmasi positif yang membangun kepercayaan dirinya. Dukungan mereka menjadi katalisator penting agar Amel berani melangkah ke panggung utama.

Amel mengungkapkan bahwa konser ini adalah jawaban atas doa-doa panjang yang telah ia panjatkan selama ini. Ia merasa diberkati besar sehingga mampu menyelenggarakan pertunjukan solo ini. Perjalanan hidup dari titik nol hingga menjadi musisi profesional kini bisa ia ceritakan langsung kepada audiens.

Pengaruh Idol Musik pada Gaya Bermusik

Sebagai guru piano, Amel mengakui bahwa idola musiknya sangat mempengaruhi gaya bermainnya. Ia mengagumi Francesco Parrino, Cho Younghoon, dan The Theorist. Pengaruh tersebut terlihat jelas dalam penjiwaan musik yang dibawakannya dalam konser teatrikal ini.

Amel yang lahir di Ciamis, Jawa Barat, telah aktif bermusik dan menyanyi sejak bangku sekolah dasar. Perjalanan panjang tersebut akhirnya bermuara pada panggung profesional di pusat kota Jakarta. Kehadiran string quartet menambah kedalaman emosional dalam setiap chapter yang dibawakan.

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Acara ini menandai babak baru dalam karier Amel Normanita sebagai musisi mandiri. Ia tidak hanya sekadar bermain piano, tetapi juga menjadi narator dalam kisah hidupnya sendiri. Konser The Piano Story Concert menjadi bukti nyata bahwa konsistensi dan dukungan sosial dapat mewujudkan impian besar.