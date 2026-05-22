AMD Ryzen AI 400 Series & Ryzen AI Max+ 392: Dual Procesor AI Yang Lebih Canggih

AMD memperkenalkan prosesor Ryzen terbaru, yakni Ryzen AI 400 Series dan Ryzen AI Max+ 392 di Indonesia. Kedua jenis prosesor ini didukung dengan kemampuan AI yang jauh lebih canggih.

Ryzen AI 400 series terbaru digunakan untuk PC Copilot+ dengan 6- NPU TOPS. Prosesor ini didukung pengalaman AI yang unggul, lebih luas, performa imersif dan fitur AI siap pakai ke lebih banyak sistem dibandingkan sebelumnya.

"AMD Ryzen AI 400 Series merupakan prosesor mobile berbasis AI generasi terbaru yang memiliki komputasi yang lebih cerdas dengan jangkauan platform lebih luas dan tentunya memberikan pengalaman performa komputasi mobile yang lebih baik kepada para pengguna di segala segmen mulai dari pengguna enthusiast, mainstream hingga gamer," kata Armawati Cen, Consumer Business Development Manager AMD Indonesia dalam keterangannya, dikutip Jumat (22/5/2026). Inilah evolusi AMD pada prosesor mobile AI dengan peningkatan performa yang responsif dan imersif serta tetap mengedepankan efisiensi daya handal sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan beban kerja multitasking yang kompleks.

" Dia menambahkan. Ryzen AI 400 Series dibangun di atas arsitektur Zen 5 dan dukungan NPU berbasis arsitektur AMD XDNA 2 generasi dua. Selain itu, prosesor juga dilengkapi hingga 12 core CPU berkinerja tinggi, grafis AMD Radeon 800M Series terintegrasi, dan kecepatan memori yang lebih cepat. Dengan begitu, kinerja Ryzen AI 400 Series memiliki ketahanan daya baterai dan komputasi cerdas pada sejumlah sistem danProsesor AMD Ryzen AI 400 Series mulai tersedia pada kuartal pertama 2026.

Berbagai laptop akan ditenagai dengan prosesor ini, termasuk dari Acer, ASUS, HP, GIGABYTE, dan Lenovo dengan harga beragam untuk sejumlah segmen pengguna dari mainstream, gaming dan premium. Sementara Ryzen™ AI Max+ 392 digunakan untuk notebook ultra-tipis dan ringan premium dengan akselerasi AI. Produk ini melancarkan optimalisasi PC Sopilot+ untuk beban kerja kreatif dan AI yang menuntut, danProsesor ini menggunakan core AMD Zen 5, grafis AMD Radeon 8060S Series dan NPU berbasis arsitektur AMD XDNA generasi kedua.

Hal ini membuat kinerja yang hemat daya, mempercepat model bahasa yang besar, render media bersolusi tinggi atau memainkan game modern dengan pengaturan tinggi. AMD juga bekerja sama dengan pengembang software untuk menghadirkan fitur AI terbaru dalam aplikasi yang digunakan setiap hari. Misalnya pembuatan konten dan produktivitas hingga gaming, yang memastikan PC Ryzen AI memberikan manfaat nyata dan terukur sejak awal.





