Amblas Jalan Lenteng Agung, Kunjungan Prabowo ke Prancis, dan Gelombang Panas Ekstrem di Eropa

Jalan Raya Lenteng Agung amblas menimbulkan kemacetan dan evakuasi, Presiden Prabowo Subianto kunjungi Prancis memperkuat kerja sama ekonomi, suhu ekstrem melanda Paris dan Roma, serta lampu hias menyinari Bundaran HI Jakarta menjelang Waisak, sementara Naomi Osaka tampil memukau di French Open 2026.

Foto udara pada Jumat 29 Mei 2026 memperlihatkan sekawanan pekerja dengan alat berat menggerogoti puing‑puing di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Jalan yang sebelumnya menjadi jalur utama menuju Depok mengalami amblas parah pada Kamis malam 28 Mei sekitar pukul 22.30 WIB, meninggalkan lubang berukuran empat meter panjang dan kedalaman dua hingga tiga meter. Kendaraan melaju perlahan sementara satu lajur ditutup untuk keamanan, dan pengendara sepeda motor yang sempat terperosok berhasil diselamatkan secara gotong royong oleh warga dan petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Upaya pembersihan terus berlangsung keesokan harinya dengan menggunakan ekskavator, buldoser, dan truk truk pengangkut material, sementara arus lalu lintas diarahkan bergantian agar tidak menghambat perjalanan warga antar kota. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ketiga ke Prancis pada hari yang bersamaan dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ia menyempatkan diri menunaikan salat Idul Adha bersama diaspora Indonesia di Paris sekaligus memperkuat hubungan bilateral di bidang ekonomi dan investasi.

Selama pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron, kedua pemimpin menandatangani kesepakatan pendirian France Indonesia High Level Business Council, yang diharapkan menjadi wadah dialog strategis bagi pelaku usaha kedua negara. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas kerja sama di sektor energi bersih, teknologi, serta pendidikan, sekaligus mengapresiasi dukungan Prancis dalam mempercepat investasi asing langsung ke Indonesia. Sementara itu, suhu ekstrem melanda beberapa kota di Eropa pada akhir musim semi 2026.

Di Paris, termometer mencatat 33 derajat Celcius, memaksa pengelola Menara Eiffel menerapkan langkah mitigasi darurat seperti penutupan sebagian area observasi pada siang hari dan penyediaan titik penyejukan bagi pengunjung. Roma juga mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei setelah massa udara panas dari Afrika Utara terperangkap di atas zona tekanan tinggi. Para ilmuwan menegaskan fenomena ini merupakan dampak perubahan iklim yang dipicu aktivitas manusia, mempercepat frekuensi gelombang panas di kawasan Eropa.

Di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI kembali memasang instalasi lampu hias di Bundaran Hotel Indonesia dengan tema Illumination of Jakarta Glow of Peace, menyambut Hari Waisak 2570 BE. Acara yang berlangsung hingga 1 Juni menampilkan cahaya artistik, pertunjukan seni budaya, serta doa bersama, bertujuan memperkuat rasa damai dan kebersamaan di tengah keberagaman penduduk. Di dunia olahraga, petenis asal Jepang Naomi Osaka kembali mencuri perhatian pada hari kelima turnamen Prancis Terbuka 2026 di Roland Garros.

Ia bertanding melawan Donna Vekic dari Kroasia dengan mengenakan kostum bergaya avant garde, memadukan korset hitam berhiaskan manik‑manik dan rok maxi yang kemudian berubah menjadi gaun berkilau saat aksi dimulai. Penampilannya tidak hanya menonjolkan sisi fashion, namun juga menegaskan konsistensi Osaka dalam menembus babak penting Grand Slam, menambah semarak kompetisi tenis internasional yang sedang berlangsung





