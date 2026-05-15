Ambisi Persebaya Cetak Sejarah di Kandang Semen Padang

Persebaya Surabaya mengincar kemenangan perdana di Stadion H. Agus Salim untuk memperketat persaingan papan atas klasemen saat menghadapi Semen Padang.

Pertandingan sepak bola yang sangat dinantikan akan segera digelar di Stadion H. Agus Salim pada Jumat sore tanggal lima belas April. Laga ini menjadi momen krusial bagi Persebaya Surabaya yang sedang berjuang keras untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen.

Tambahan tiga poin sangat dibutuhkan oleh tim berjuluk Bajul Ijo ini guna menjaga tekanan terhadap Dewa United Banten FC yang saat ini berada di posisi lebih atas. Saat ini, Persebaya menempati peringkat kelima dengan total koleksi lima puluh dua poin. Selisih angka yang sangat tipis membuat peluang bagi tim asal Surabaya ini untuk naik peringkat masih terbuka lebar, asalkan mereka mampu mengamankan kemenangan penuh dalam pertandingan tandang kali ini.

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana karena Semen Padang diprediksi tidak akan menjadi lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Tim yang sudah dipastikan terdegradasi biasanya memiliki beban mental yang lebih ringan, sehingga mereka cenderung bermain lebih lepas, berani mengambil risiko besar, dan tampil lebih agresif di lapangan hijau untuk memberikan perlawanan maksimal. Menanggapi situasi tersebut, pelatih kepala Persebaya, Bernardo Tavares, memberikan peringatan keras kepada seluruh anak asuhnya agar tetap menjaga fokus dan konsentrasi penuh sepanjang jalannya pertandingan.

Tavares menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun pemain yang merasa terlena atau meremehkan lawan hanya karena status Semen Padang yang sudah dipastikan turun kasta ke divisi bawah. Menurut mantan pelatih PSM Makassar ini, kunci utama untuk meraih hasil maksimal adalah dengan menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Tavares menilai bahwa bermain di kota Padang selalu memberikan tekanan psikologis tersendiri bagi setiap tim tamu, baik dari segi atmosfer stadion maupun dukungan suporter tuan rumah yang fanatik.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan para pemainnya untuk tampil disiplin sejak menit pertama pertandingan dimulai guna meredam semangat lawan. Tavares juga mengakui bahwa ia memiliki rasa hormat terhadap kemampuan tim lawan dan percaya bahwa Semen Padang tetap memiliki kualitas yang mampu merepotkan lini pertahanan Persebaya jika tidak diwaspadai dengan benar. Hal yang paling menarik dari laga ini adalah catatan sejarah buruk yang menyertai setiap kunjungan Persebaya ke Stadion H. Agus Salim.

Hingga saat ini, Bajul Ijo tercatat belum pernah sekali pun meraih kemenangan di markas Semen Padang tersebut. Namun, alih-alih merasa terintimidasi, Bernardo Tavares justru menggunakan fakta sejarah ini sebagai alat untuk membakar semangat dan motivasi tempur para pemainnya. Pelatih berlisensi UEFA Pro ini ingin para pemainnya menjadikan pertandingan ini sebagai panggung untuk mencetak sejarah baru bagi klub. Tavares telah menganalisis dua pertandingan terakhir Semen Padang di kandang dan menemukan pola bahwa lawan mereka seringkali kebobolan gol dengan sangat cepat.

Hal ini mengindikasikan bahwa tim tuan rumah memiliki motivasi tinggi untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan publik sendiri. Secara taktik, Persebaya memperkirakan bahwa Semen Padang akan menerapkan strategi bertahan total atau low block untuk menutup semua ruang gerak pemain lawan dan menunggu momentum untuk melakukan serangan balik cepat. Menghadapi tembok pertahanan yang rapat, Persebaya dituntut untuk bermain lebih sabar dalam membangun serangan, menjaga akurasi umpan, serta memiliki ketepatan pengambilan keputusan di area penalti lawan.

Kedisiplinan lini belakang juga menjadi harga mati agar tidak terjebak dalam skema serangan balik cepat yang menjadi senjata utama tim tuan rumah





