Ambisi Pecahkan Rekor Dunia di Piala Dunia 2026: Era Baru Sejarah Sepak Bola

Menjelajahi potensi pemecahan berbagai rekor bersejarah oleh para bintang seperti Messi, Ronaldo, dan Mbappé dalam edisi terbesar Piala Dunia 2026 yang melibatkan 48 tim.

Piala Dunia 2026 diprediksi tidak hanya akan menjadi turnamen sepak bola biasa, melainkan sebuah tonggak sejarah yang akan mendefinisikan ulang batas-batas pencapaian tertinggi dalam dunia olahraga.

Edisi kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim nasional yang akan bertarung dalam 104 pertandingan yang tersebar di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Skala turnamen yang masif ini membuka peluang lebar bagi para bintang dunia dan pelatih papan atas untuk memecahkan berbagai rekor yang telah bertahan selama beberapa dekade, menjadikan setiap pertandingan sebagai potensi terciptanya sejarah baru yang akan dikenang selamanya oleh para penggemar sepak bola di seluruh planet ini.

Fokus utama kini tertuju pada persaingan mencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Saat ini, Miroslav Klose dari Jerman masih memegang takhta sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi 16 gol. Namun, rekor tersebut kini berada dalam ancaman serius. Lionel Messi hadir dengan modal 13 gol, sementara Kylian Mbappé membayangi dengan 12 gol.

Jika keduanya mampu tampil tajam, mereka memiliki peluang nyata untuk menyamai atau bahkan melampaui prestasi Klose. Selain itu, nama-nama besar seperti Ronaldo Nazario dengan 15 gol dan Gerd Mueller dengan 14 gol tetap menjadi standar tinggi yang harus dilewati. Kehadiran pemain-pemain muda berbakat juga menambah tensi persaingan, namun konsistensi Messi dan Mbappé menjadikan mereka kandidat terkuat untuk menggeser dominasi legenda Jerman tersebut.

Di sisi lain, daya tahan dan umur panjang para pemain legendaris seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama. Jika keduanya kembali berpartisipasi, mereka akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang tampil di enam edisi Piala Dunia yang berbeda. Rekor partisipasi lima kali saat ini masih dipegang bersama oleh beberapa nama seperti Lothar Matthäus, Antonio Carvajal, Andres Guardado, dan Rafael Marquez.

Tidak hanya soal jumlah edisi, Messi juga memegang rekor penampilan terbanyak dengan 26 pertandingan, sementara Ronaldo berada di posisi kelima dengan 22 laga. Cristiano Ronaldo sendiri memiliki misi khusus untuk memperluas warisannya; setelah mencetak gol di lima edisi berbeda sejak 2006 hingga 2022, mencetak gol di edisi 2026 akan menjadikannya manusia pertama yang mencetak gol dalam enam turnamen Piala Dunia yang berbeda. Kylian Mbappé, meski usianya masih tergolong muda, sudah mendekati status legenda hidup.

Berdasarkan analisis statistik dari Squawka, Mbappé berpotensi menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara berturut-turut. Prestasi langka ini sebelumnya hanya pernah dicapai oleh legenda Brasil, Cafu, yang bermain di final tahun 1994, 1998, dan 2002. Hal ini menunjukkan bahwa Mbappé bukan sekadar pelengkap, melainkan motor utama yang mampu membawa Prancis kembali ke puncak kejayaan dunia. Selain urusan mencetak gol, statistik kemenangan dan pertahanan juga menjadi medan tempur yang sengit.

Miroslav Klose memegang rekor kemenangan terbanyak dengan 17 kali menang, sementara Messi kini berada tepat di belakangnya dengan 16 kemenangan, sejajar dengan Cafu. Satu kemenangan lagi akan membuat Messi memimpin sendirian dalam kategori ini. Di sektor pertahanan, rekor clean sheet terbanyak yang dipegang Peter Shilton dan Fabien Barthez dengan 10 pertandingan kini terancam oleh performa Thibaut Courtois dan Manuel Neuer yang masing-masing telah mencatatkan 7 pertandingan tanpa kebobolan.

Persaingan ini juga meluas ke ranah penghargaan individu dan peran strategis para pelatih. Messi memiliki peluang emas untuk menjadi pemain pertama yang memenangkan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Piala Dunia sebanyak tiga kali, setelah sebelumnya meraihnya pada 2014 dan 2022. Untuk Sepatu Emas, Harry Kane, Kylian Mbappé, dan James Rodriguez berambisi menjadi pemain pertama yang memenangkan penghargaan tersebut dua kali.

Sementara itu, para pelatih elite seperti Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps, dan Lionel Scaloni juga berpeluang mencetak rekor kepelatihan yang belum pernah diraih sebelumnya. Dengan segala potensi ini, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung di mana rekor-rekor yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dipecahkan mungkin akan runtuh satu per satu





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