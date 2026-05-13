Ambisi Besar Inter Milan Mengejar Gelar Doblete di Final Coppa Italia

Inter Milan bertekad mengamankan gelar juara Coppa Italia guna melengkapi kesuksesan mereka meraih Scudetto musim ini dalam laga final melawan Lazio di Stadio Olimpico.

Inter Milan bersiap untuk kembali menginjakkan kaki di Stadio Olimpico, Roma, dalam sebuah misi besar untuk mengamankan trofi bergengsi. Setelah sebelumnya berhasil mendominasi SS Lazio dengan skor telak tiga gol tanpa balas pada pertandingan Serie A di pekan ke-36, tim asuhan Cristian Chivu kini mengincar pencapaian yang lebih tinggi, yaitu meraih doblete.

Istilah doblete merujuk pada keberhasilan sebuah klub untuk memenangkan dua gelar utama dalam satu musim yang sama, yakni juara liga domestik Serie A dan juara Coppa Italia. Bagi Nerazzurri, impian ini terasa sangat nyata mengingat mereka telah lebih dulu memastikan gelar scudetto pada akhir April lalu saat bermain imbang melawan Torino FC.

Keberhasilan meraih dua trofi sekaligus ini akan menjadi momen bersejarah karena terakhir kali Inter merasakan sensasi tersebut adalah pada musim 2009-2010, sebuah era emas di bawah kepemimpinan pelatih legendaris Jose Mourinho. Kapten tim sekaligus penyerang utama, Lautaro Martinez, mengungkapkan bahwa meraih gelar ganda akan memberikan makna yang sangat mendalam bagi seluruh skuad. Menurut pemain yang dijuluki El Toro ini, menutup musim dengan dua trofi adalah cara terbaik untuk mengapresiasi kerja keras semua pemain sepanjang tahun.

Namun, Lautaro memberikan peringatan bahwa atmosfer di Stadio Olimpico kali ini akan jauh berbeda dibandingkan laga sebelumnya. Ia menyadari bahwa Lazio, yang dijuluki Biancocelesti, tidak akan membiarkan diri mereka dipermalukan kembali di hadapan pendukungnya sendiri. Tekanan mental dalam sebuah pertandingan final selalu lebih tinggi daripada laga liga biasa, dan hal ini membuat Lautaro memprediksi bahwa pertarungan kali ini akan berjalan jauh lebih sulit dan sengit. Kekhawatiran Lautaro mendapat tanggapan dari bek kanan Lazio, Adam Marusic.

Marusic menegaskan bahwa hasil kekalahan 0-3 beberapa waktu lalu tidak boleh dijadikan patokan utama bagi Inter Milan. Ia mengingatkan bahwa pada saat itu, Lazio harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-59 setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah, yang secara otomatis merusak keseimbangan permainan mereka. Dalam partai final Coppa Italia nanti, Lazio akan bermain dengan kekuatan penuh dan motivasi yang jauh lebih besar karena mereka berjuang demi sebuah trofi di rumah sendiri.

Marusic percaya bahwa determinasi pemain Lazio akan berubah total pada Rabu malam, menciptakan perlawanan yang lebih terorganisir dan agresif untuk menghentikan langkah Inter Milan. Di sisi lain, laga final ini akan menjadi momen yang sangat emosional bagi beberapa pemain veteran. Striker Lazio, Pedro Rodriguez, dan gelandang Inter, Henrikh Mkhitaryan, kemungkinan besar akan menjalani tarian terakhir mereka bersama klub masing-masing.

Pedro dilaporkan tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen Lazio, sementara Mkhitaryan telah memberikan sinyal kuat untuk menggantung sepatu di akhir musim ini. Mkhitaryan mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya bisa menjadi bagian dari sejarah Inter selama empat musim terakhir. Sementara itu, para pendukung setia Lazio di Curva Nord dikabarkan telah menyiapkan koreografi spesial untuk menghormati kontribusi Pedro, menambah nuansa melankolis dalam tensi tinggi pertandingan final ini. Ketegangan tidak hanya terjadi di level pemain, tetapi juga menyelimuti kursi kepelatihan.

Pelatih Lazio, Maurizio Sarri, sedang diterpa rumor kuat akan meninggalkan Formello untuk kembali melatih mantan klubnya, SSC Napoli. Di sisi lain, fokus tertuju pada Cristian Chivu yang berpeluang mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pelatih termuda yang berhasil meraih gelar domestik ganda di Italia. Meskipun Chivu diprediksi akan berusia 45 tahun jika berhasil mencapai target tersebut, ia masih berada di bawah catatan Roberto Mancini yang meraih doblete pada usia 42 tahun.

Persaingan sejarah ini menambah bobot prestise bagi Chivu untuk membuktikan kapasitas kepemimpinannya di level tertinggi sepak bola Italia. Dari sisi teknis, Lazio diprediksi akan menerapkan formasi 4-3-3 yang mengandalkan kecepatan sayap melalui Isaksen dan Noslin, dengan Zaccagni sebagai pemimpin di lini depan. Sementara itu, Inter Milan kemungkinan besar akan tetap konsisten dengan skema 3-5-2, memaksimalkan kreativitas Barella dan Zielinski di lini tengah serta ketajaman Lautaro Martinez di depan.

Pertandingan ini bukan sekadar perebutan trofi, melainkan pembuktian konsistensi Inter Milan sebagai penguasa Italia musim ini melawan semangat juang Lazio yang tidak ingin menyerah begitu saja di tanah mereka sendiri





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Milan Lazio Coppa Italia Lautaro Martinez Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal final Coppa Italia: Inter Milan bidik trofi keduaInter Milan membidik trofi juara keduanya musim ini saat menghadapi Lazio pada laga final Coppa Italia di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (14/5) dini hari ...

Read more »

Prediksi Final Coppa Italia Lazio vs Inter Milan 14 Mei 2026Prediksi Lazio vs Inter Milan, Skor Lazio vs Inter Milan, Jadwal Lazio vs Inter Milan, Susunan pemain Lazio vs Inter Milan, Siaran langsung Lazio vs Inter Milan

Read more »

Jadwal dan Prediksi Line Up Lazio Vs Inter Milan di Coppa ItaliaJadwal final Coppa Italia Lazio vs Inter Milan di Stadion Olimpico pada hari Rabu (13/5/2026) waktu setempat atau hari Kamis (14/5/2026) pukul 02.00

Read more »

Duel Mentalitas Inter dan Lazio di Final Coppa ItaliaFinal Piala Italia jadi duel mentalitas Inter Milan dan Lazio yang kontras. Lazio yang terseok di awal musim, berjuang menjuarai Coppa dan lolos ke Liga Europa.

Read more »