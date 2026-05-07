Ambisi Besar Conor McGregor Mengincar Sabuk Juara Kelas Menengah UFC

Petarung legendaris asal Irlandia, Conor McGregor, kembali memicu kontroversi global setelah mengklaim gelar kelas menengah UFC sebagai miliknya meski belum pernah bertarung di divisi tersebut.

Conor McGregor kembali menjadi pusat perhatian dunia olahraga bela diri campuran setelah melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan dan kontroversial di ruang publik. Petarung yang dikenal dengan julukan 'The Notorious' ini secara tiba-tiba mengklaim bahwa gelar juara kelas menengah UFC adalah miliknya, sebuah pernyataan yang mengundang tanda tanya besar karena ia sendiri belum pernah sekalipun turun bertanding di divisi tersebut.

Melalui platform media sosial X, McGregor mengunggah sebuah pesan yang menyatakan semangatnya untuk menghadapi pertandingan UFC yang direncanakan berlangsung di Newark, New Jersey, dengan mempertaruhkan gelar kelas 185 pon. Meskipun unggahan tersebut dihapus tidak lama kemudian, jejak digitalnya telah menyebar luas dan memicu perdebatan panas di kalangan penggemar MMA di seluruh dunia yang mempertanyakan kewarasan ambisinya tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang aksi provokatif McGregor yang memang sudah menjadi ciri khas dalam membangun hype sebelum pertarungan besar.

Jika menilik sejarah kariernya, McGregor lebih dikenal sebagai penguasa di kelas bulu dan kelas ringan dengan teknik striking yang mematikan. Namun, transformasi fisik yang ia alami selama masa absennya dari octagon sejak tahun 2021 terlihat sangat signifikan dan mencolok. Saat ini, fisik McGregor tampak jauh lebih besar, lebih berotot, dan memiliki massa tubuh yang lebih berat dibandingkan masa kejayaannya dahulu.

Hal ini memicu spekulasi kuat di kalangan analis olahraga bahwa ia mungkin sedang mempersiapkan strategi untuk naik kelas secara permanen guna menghindari proses penurunan berat badan yang menyiksa atau memang ingin mencari tantangan baru di divisi yang lebih berat demi membuktikan dominasinya. Selain klaim mengenai kelas menengah, rumor mengenai kembalinya McGregor ke arena pertarungan juga mengarah pada potensi laga ulang melawan Max Holloway.

Pertemuan ini akan sangat menarik jika terjadi di kelas welter, mengingat pertemuan pertama mereka terjadi belasan tahun silam di kelas bulu. Pada saat itu, McGregor mengalami kekalahan melalui TKO yang disebabkan oleh cedera patah engkel di akhir ronde pertama, sebuah hasil yang jarang terjadi dalam sejarah pertarungannya.

Kekalahan tersebut, ditambah dengan hasil buruk beruntun dalam trilogi melawan Dustin Poirier, membuat banyak pihak mempertanyakan apakah McGregor masih memiliki kemampuan bertarung yang sama seperti dulu atau hanya sekadar menjual nama besar untuk kepentingan komersial semata. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa daya tarik McGregor tetap tidak tertandingi di industri olahraga global. Kemampuannya dalam menarik perhatian massa dan meningkatkan angka penjualan tiket adalah aset terbesar bagi UFC.

Keinginan McGregor untuk mencoba berbagai kelas, mulai dari kelas welter hingga kelas menengah, menunjukkan ambisinya untuk menjadi petarung multi-divisi yang dominan. Meskipun sebagian penggemar merasa klaimnya terhadap sabuk kelas menengah hanyalah bualan belaka untuk mencari sensasi, ada sebagian lain yang merasa penasaran apakah kekuatan pukulannya yang legendaris masih bisa bekerja efektif melawan petarung yang memiliki massa tubuh jauh lebih besar di kelas 185 pon yang penuh dengan monster fisik.

Di sisi lain, absennya nama McGregor dalam beberapa agenda besar UFC belakangan ini sempat menimbulkan kekecewaan bagi para pendukung setianya yang haus akan aksi pertarungan tingkat tinggi. Mereka berharap sang bintang bisa segera kembali memberikan aksi spektakuler di dalam octagon untuk mengukuhkan kembali posisinya di puncak rantai makanan MMA.

Dengan latihan intensif yang terus ia jalani, dunia kini menunggu apakah pernyataan di media sosial tersebut hanyalah strategi pemasaran biasa atau sebuah sinyal serius bahwa McGregor benar-benar akan melakukan lompatan berani ke kelas menengah. Perjalanan ini tentu tidak akan mudah, mengingat divisi kelas menengah dihuni oleh para petarung dengan kekuatan fisik luar biasa, namun bagi seseorang dengan kepercayaan diri setinggi Conor McGregor, kata mustahil tampaknya tidak pernah ada dalam kamusnya





