Ambisi Besar Arema FC Taklukkan PSBS Biak di Stadion Sultan Agung

Arema FC mengincar kemenangan atas PSBS Biak di pekan ke-33 Super League 2025/2026 untuk menjaga mentalitas kompetitif dan memberikan hasil positif bagi suporter.

Arema FC kini sedang mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk menghadapi laga krusial pada pekan ke-33 kompetisi Super League musim 2025/2026 melawan PSBS Biak. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Jumat malam tanggal 15 Mei ini menjadi momentum penting bagi Singo Edan untuk menunjukkan konsistensi permainan mereka di penghujung musim.

Meskipun posisi Arema FC saat ini sudah berada di zona aman dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan ancaman degradasi, semangat juang tim tidak sedikit pun mengendur. Sebaliknya, mereka justru ingin menutup musim dengan catatan yang manis sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pendukung setia yang telah mengiringi langkah tim sepanjang kompetisi. Di sisi lain, PSBS Biak berada dalam situasi yang sangat kontras dan memprihatinkan.

Klub yang dijuluki sebagai Badai Pasifik ini dipastikan akan turun kasta pada musim depan akibat rentetan hasil buruk yang mereka alami. Tidak hanya masalah teknis di atas lapangan, PSBS Biak juga dilaporkan tengah berjuang menghadapi berbagai persoalan internal yang kompleks, mulai dari kendala finansial yang menghimpit hingga konflik di dalam manajemen dan skuad pemain. Namun, justru kondisi inilah yang menjadi perhatian serius bagi pelatih Arema FC, Marcos Santos.

Pelatih asal Brasil tersebut menegaskan bahwa timnya tidak boleh sedikit pun memandang remeh lawan. Menurut Santos, sebuah tim yang sudah tidak memiliki beban target atau tekanan degradasi cenderung bermain lebih lepas, berani, dan tidak terduga, yang pada akhirnya bisa menjadi ancaman berbahaya jika Arema FC kehilangan fokus. Marcos Santos mengungkapkan rasa solidaritasnya terhadap situasi sulit yang dialami oleh para pemain dan staf pelatih PSBS Biak, namun ia tetap menekankan profesionalisme di atas segalanya.

Baginya, sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan, sehingga konsentrasi tinggi dan persiapan yang detail adalah harga mati. Santos menginginkan seluruh pemainnya tetap menghormati lawan tetapi tetap memiliki ambisi besar untuk mengamankan tiga poin penuh. Ia percaya bahwa pengalaman di liga telah mengajarkan bahwa kelengahan sekecil apa pun bisa berakibat fatal.

Oleh karena itu, fokus utama tim saat ini adalah menjaga mentalitas juara dan tidak terkejut dengan segala strategi yang mungkin diterapkan oleh PSBS Biak dalam upaya terakhir mereka meraih kemenangan di kasta tertinggi. Kekuatan utama Arema FC saat ini terletak pada ketajaman lini serang mereka yang didominasi oleh trio pemain asal Brasil, yaitu Dalberto Luan, Joel Vinicius, dan Gabriel Silva. Ketiga pemain ini telah menunjukkan sinergi yang luar biasa dan menjadi mesin gol utama bagi Singo Edan.

Hal ini terbukti pada pertandingan sebelumnya saat Arema FC berhasil membungkam PSM Makassar dengan skor telak, di mana ketiga striker tersebut masing-masing memberikan kontribusi gol. Secara khusus, Dalberto memiliki motivasi tambahan karena ia memiliki catatan impresif saat berhadapan dengan PSBS Biak. Pada pertemuan putaran pertama, Dalberto sukses mencetak hattrick yang menghancurkan pertahanan Badai Pasifik. Rekam jejak ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Dalberto dan rekan-rekannya untuk kembali mendominasi permainan di Bantul.

Lebih jauh lagi, Marcos Santos menegaskan bahwa dua pertandingan terakhir di musim ini tetap memiliki nilai yang sangat penting. Meskipun peluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara sudah tertutup, manajemen dan staf kepelatihan ingin menjaga standar permainan tetap tinggi. Santos tidak ingin timnya menurunkan kualitas permainan hanya karena musim akan segera berakhir. Target realistis yang ingin dicapai adalah meningkatkan posisi di klasemen akhir, meskipun hanya naik satu atau dua peringkat.

Hal ini dianggap penting untuk membangun mentalitas kompetitif para pemain agar mereka selalu haus akan kemenangan di setiap laga. Dengan membawa modal kemenangan dari laga sebelumnya, Arema FC optimis dapat mengakhiri kompetisi dengan performa yang membanggakan bagi seluruh suporter





