Amartha Buka Lowongan Kerja Terbaru, Tawarkan Posisi Strategis di Jawa Tengah dan Riau

Amartha, perusahaan fintek mikro yang berfokus pada pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro, kini membuka lowongan kerja terbaru untuk posisi strategis di Jawa Tengah dan Riau. Posisi yang dibuka antara lain Team Leader, Branch Supervisor, Manager, dan Strategic Planning, dengan benefit menarik seperti gaji tetap, insentif, dan program kesejahteraan karyawan.

Amartha dikenal sebagai perusahaan yang komitmen dalam memberikan akses pembiayaan inklusif bagi usaha mikro, terutama yang dikerjakan oleh perempuan. Dalam upaya memperluas jangkauan bisnisnya, perusahaan kini membuka rekrutmen untuk memperkuat tim operasional di lapangan. Setiap posisi yang dibuka menawarkan jenjang karier yang jelas, lingkungan kerja yang dinamis, serta berbagai benefit menarik. Di antara benefit yang ditawarkan adalah gaji tetap, insentif, hingga program kesejahteraan karyawan.

Bagi pencari kerja yang ingin berkarier di sektor keuangan mikro dan memiliki semangat pemberdayaan masyarakat, lowongan ini bisa menjadi peluang emas untuk berkembang bersama Amartha. Salah satu posisi yang dibuka adalah Team Leader atau Branch Supervisor yang ditempatkan di Purwokerto Barat. Peran ini bertanggung jawab dalam memimpin tim serta memastikan operasional bisnis berjalan efisien dan sesuai target. Posisi ini sangat cocok bagi kandidat yang menyukai pekerjaan lapangan serta memiliki semangat untuk membantu pengembangan usaha mikro di daerah.

Bagi Anda yang tertarik melamar lowongan kerja di Amartha Mikro Fintek, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman resmi rekrutmen perusahaan. Selain posisi Team Leader, Amartha juga membuka lowongan untuk posisi Manager hingga Strategic Planning. Perusahaan ini terus berkomitmen untuk mengembangkan talenta lokal dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang dalam sektor keuangan mikro. Dengan bergabung di Amartha, Anda tidak hanya akan mendapatkan pengalaman kerja yang berharga, tetapi juga berkesempatan untuk berkontribusi dalam pemberdayaan usaha mikro di Indonesia.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman resmi rekrutmen Amartha, dan jangan lupa untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti CV dan surat lamaran





