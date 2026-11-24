Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan pedoman resmi peringatan Hari Guru Nasional 2026. Dokumen ini memuat amanat pembina upacara lengkap dengan susunan acara 17 tahapan yang harus diikuti.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merilis pedoman resmi untuk pelaksanaan peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026. Dokumen penting ini diterbitkan melalui laman resmi kementerian pada tanggal 23 November 2026. Rilis tersebut mencakup naskah lengkap pidato yang akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Isi Amanat Pembina Upacara Hari Guru 2026

Isi dari pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi fokus utama dalam amanat pembina upacara peringatan tahun ini. Naskah pidato ini secara resmi tercantum dalam dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian untuk memastikan keseragaman pesan di seluruh Indonesia. Pidato tersebut tidak dibacakan secara spontan namun mengikuti teks yang telah distandardisasi.

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Dokumen pedoman resmi menjelaskan secara rinci urutan pelaksanaan upacara bendera. Salah satu poin krusial adalah penempatan pidato menteri dalam alur acara. Amanat pembina upacara harus dibacakan setelah peserta upacara selesai menyanyikan lagu Hymne Guru Nasional. Posisi ini menempatkan pidato sebagai inti dari pesan kenegaraan dalam upacara.

Urutan Rangkaian Kegiatan Peringatan

Pedoman yang diterbitkan menetapkan 17 tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan secara berurutan. Tahapan awal upacara dimulai dengan pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Urutan ini dirancang untuk menciptakan suasana khidmat dan patriotik sebelum masuk ke inti acara.

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Setelah amanat pembina upacara selesai dibacakan, rangkaian acara dilanjutkan dengan kegiatan penyanyian lagu Terima Kasih Guruku. Lagu ini berfungsi sebagai penutup simbolis dari bagian upacara formal sebelum ditutup dengan pembacaan doa. Transisi dari pidato ke lagu tersebut diatur dengan ketat dalam pedoman resmi.

Lokasi Pelaksanaan di Seluruh Indonesia

Upacara Hari Guru Nasional 2026 tidak hanya dilaksanakan di satu lokasi. Kegiatan ini diselenggarakan di berbagai titik strategis di seluruh negeri. Lokasi utama meliputi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tingkat pusat dan Kantor Kementerian Agama tingkat pusat.

Selain di pusat, pelaksanaan upacara juga dilakukan di instansi pemerintah daerah dan satuan pendidikan di berbagai daerah. Perwakilan Indonesia di luar negeri juga diinstruksikan untuk melaksanakan upacara. Satuan pendidikan Indonesia yang beroperasi di luar negeri pun wajib menggelar kegiatan serupa untuk memperingati hari besar ini.