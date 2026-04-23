AMANAH Diluncurkan Kembali: Wadah Kreativitas dan Inovasi Generasi Muda Aceh

Program AMANAH di Kawasan Industri Aceh (KIA) Aceh Besar diaktifkan kembali untuk mendukung pengembangan kreativitas, inovasi, dan potensi sumber daya manusia muda Aceh melalui penyediaan fasilitas kreatif, studio, dan area pengembangan produk.

Program AMANAH secara resmi diluncurkan kembali di jantung Kawasan Industri Aceh (KIA), tepatnya di Aceh Besar, sebagai wadah yang dinamis dan inklusif bagi kreativitas serta inovasi generasi muda Aceh .

Inisiatif ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan ruang yang terstruktur dan memadai untuk mendukung pengembangan potensi sumber daya manusia lokal, khususnya di kalangan anak muda yang penuh semangat dan ide-ide segar. Fasilitas AMANAH dirancang secara komprehensif, menyediakan berbagai ruang kreatif yang inspiratif, studio modern yang dilengkapi dengan teknologi terkini, dan area pengembangan produk yang memfasilitasi proses dari konsepsi ide hingga realisasi produk yang siap dipasarkan.

Lebih dari sekadar infrastruktur fisik, AMANAH bertujuan untuk membangun ekosistem yang kondusif bagi kolaborasi, pembelajaran, dan pertumbuhan berkelanjutan bagi para pelaku kreatif dan inovator muda Aceh. Peluncuran kembali AMANAH ini ditandai dengan acara yang meriah dan penuh semangat, menampilkan beragam karya inovatif dari para anak muda Aceh.

Pameran yang diselenggarakan dalam acara tersebut memamerkan berbagai produk unggulan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, inovasi teknologi yang menjanjikan, serta karya-karya kreatif di sektor digital dan industri yang sedang berkembang pesat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk memamerkan hasil karya, tetapi juga sebagai platform penting untuk mempertemukan para pelaku muda dari berbagai bidang, mendorong interaksi, pertukaran ide, dan potensi kolaborasi yang saling menguntungkan.

Kehadiran AMANAH diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Aceh, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung program ini, memastikan keberlanjutannya, dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat Aceh secara luas. Selain itu, AMANAH juga akan menjadi pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan, membekali generasi muda dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bersaing di era digital dan globalisasi.

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan AMANAH merupakan bagian integral dari upaya strategis pemerintah daerah untuk memperkuat sumber daya manusia muda Aceh. Beliau menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas yang tersedia secara optimal untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, AMANAH adalah ruang yang ideal bagi generasi muda untuk berkembang, berinovasi, dan menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Direktur AMANAH, Safwan Nurdin, menyambut baik antusiasme yang ditunjukkan oleh para anak muda Aceh terhadap program ini. Ia berharap fasilitas yang disediakan tidak hanya berfungsi sebagai ruang pamer, tetapi juga sebagai wadah yang memicu lahirnya inovasi-inovasi berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Aceh. Selain itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, juga memberikan apresiasi atas inisiatif ini, menyatakan bahwa AMANAH dapat menjadi ruang alternatif yang efektif bagi anak muda untuk mengembangkan potensi mereka di berbagai bidang.

Namun, beliau juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan AMANAH tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan komunitas dan industri secara berkelanjutan. Dengan diaktifkannya kembali program AMANAH, pemerintah daerah optimis bahwa Aceh akan mampu melahirkan generasi muda yang inovatif, berdaya saing, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan bangsa





AMANAH Aceh Kreativitas Inovasi Generasi Muda Kawasan Industri Aceh UMKM Teknologi Pengembangan SDM

