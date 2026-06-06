Amallia Cahaya Pratiwi / Siti Fadia Silva Ramadhanti Tersandung di Perempat Final Indonesia Open 2026

Pasangan ganda putri Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti harus mengakui kekalahan dari unggulan Jepang Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di babak perempat final Polytron Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Juni 2026. Dalam pertarungan tiga gim yang sengit, duet Indonesia gagal mempertahankan momentum setelah memenangkan gim kedua, dan akhirnya kalah dengan skor 13-21, 21-12, 13-21.

Di babak perempat final Polytron Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Juni 2026, duet ganda putri Indonesia yang terdiri dari Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil memukau penonton dengan pertunjukan mereka yangBerhadapan dengan pasangan Jepang yang handal, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto , pertandingan ini menjadi salah satu yang paling ditunggu dalam turnamen.

Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit dan memakan tiga gim panjang. Di gim pertama, pasangan Indonesia tampil agak cemas di awal, memberikan kesempatan kepada para unggulan dari Jepang untuk mengambil alih keunggulan. Akhirnya, mereka kalah dalam gim pertama dengan skor 13-21. Namun, dalam gim kedua, Tiwi dan Fadia menunjukkan karakter juang yang luar biasa.

Mereka bangkit, mengatur strategi dengan lebih baik, dan berhasil memenangkan gim tersebut dengan skor 21-12, mengubah dinamika pertandingan. Gim menjadi penuh haru通货. Namun, di gim penentuan, kedua pasangan saling bersaing ketat. Setiap poin didapatkan melalui pertarungan seru di net dan dari garis belakang.

Sayangnya, di kesempatan-kesempatan krusial, keexperience dan konsistensi pasangan Jepang lebih menonjol. Akhirnya, Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti menelan kangen dalam gim ketiga dengan skor 13-21. Meskipung togacyjat jakoce dari tetap yang butuh dikembangkan. Di sisi lain, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto menunjukkan mengapa mereka menjadi salah satu pasangan ganda putri terbaik di dunia dengan}k精细化 loro permainan mereka lebih from those yang diharapkan kepada kamus drilling kualifikasi submit Champion





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bulu Tangkis Indonesia Open Ganda Putri Amallia Cahaya Pratiwi Siti Fadia Silva Ramadhanti Yuki Fukushima Mayu Matsumoto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nonton Live Streaming Pertandingan Babak Perempat Final Indonesia Open 2026 Hari Ini, 5 Juni 2026Jadwal live streaming pertandingan babak perempat final Indonesia Open 2026 hari ini, Jumat (5/6/2026).

Read more »

Jadwal Lengkap Pertandingan Indonesia Open 2026, 2-7 Juni 2026Jadwal lengkap pertandingan Indonesia Open 2026 pada 2-7 Juni 2026.

Read more »

Hasil Lengkap Pertandingan Indonesia Open 2026Hasil lengkap pertandingan Indonesia Open 2026 pada 2-7 Juni 2026.

Read more »

Kalah dari Jepang, Amallia/Fadia Terhenti di Per-8 Indonesia Open 2026Pebulutangkis ganda putri Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti tersingkirkan dari Polytron Indonesia Open 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto di babak per-8 besar. Kekalahan ini menghentikan langkah positif duet asal PB Mutiara Cardinal yang sebelumnya mengalahkan pasangan Hong Kong. Penampilan mereka di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026) tidak cukup untuk melangkah ke semifinal.

Read more »