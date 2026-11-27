Panduan lengkap amalan Jumat terakhir Rajab 1448 H dan 1449 H, termasuk tanggal jatuh, teks bacaan 35 kali, serta faedah rezeki menurut kitab Al-Fawaid al-Mukhtarah.

Bulan Rajab 1448 H ijriyah merupakan salah satu dari empat bulan haram yang dimuliakan dalam Islam, dan pertemuan spesial terjadi ketika hari Jumat terakhir bertepatan dengan akhir bulan tersebut. Dalam tradisi pesantren dan literatur fiqih, momen ini menjadi ikhtiar spiritual penting bagi umat Muslim untuk memperbanyak amalan yang diyakini dapat membawa keberkahan, khususnya dalam hal kecukupan rezeki. Amalan yang paling masyhur dan sering diajarkan secara turun-temurun adalah membaca zikir pengakuan kerasulan dengan teks "Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah" sebanyak tiga puluh lima kali.

Jadwal Jumat Terakhir Rajab 1448 H hingga 1449 H

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2027 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, periode bulan Rajab tahun 1448 H berlangsung mulai tanggal 10 Desember 2026 hingga 8 Januari 2027. Dalam periode tersebut, hari Jumat terakhir bulan Rajab 1448 H jatuh tepat pada Jumat, 8 Januari 2027. Tanggal ini menjadi momen krusial bagi umat Islam untuk melaksanakan amalan khusus sebelum berakhirnya bulan Rajab.

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Sebagai referensi untuk perencanaan ibadah jangka panjang, bulan Rajab tahun 1449 H akan berlangsung dari tanggal 29 November 2027 hingga 28 Desember 2027. Jumat terakhir pada bulan Rajab 1449 H akan jatuh pada Jumat, 24 Desember 2027. Umat Muslim dapat mencatat kedua tanggal tersebut sebagai momentum spiritual untuk menjalankan amalan serupa sesuai dengan tahun Hijriah yang sedang berlalu.

Teks Bacaan dan Riwayat Sanad Para Ulama

Amalan inti pada Jumat terakhir Rajab ini bersumber dari kitab-kitab muktabar yang menjadi rujukan para masyayikh, khususnya Kanzun Najah was Surur dan Al-Fawaid al-Mukhtarah. Dalam Kanzun Najah was Surur pada halaman 147 hingga 148, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds menukil penjelasan dari Syaikh Ali al-Ajhuri mengenai keutamaan bacaan ini. Lafal yang digunakan sangat singkat namun sarat makna, yaitu pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dengan menyebut nama "Ahmad" yang merupakan salah satu nama beliau yang tercantum dalam Al-Qur'an.

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Penting untuk dipahami bahwa amalan ini merupakan ijazah dari para ulama muta'akhkhirin atau generasi belakangan, bukan hadis marfu' yang secara eksplisit dan sahih sanadnya disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kedudukan amalan ini adalah sebagai ibadah fadhail atau amal kebajikan, bukan sebagai ibadah wajib maupun sunnah muakkad. Pelaksanaannya sebaiknya disertai dengan niat taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, serta keyakinan bahwa segala hasil akhir tetap berada dalam kehendak dan iradah-Nya.

Faedah Rezeki dan Pandangan Syekh Ali al-Ajhuri

Faedah utama yang disebutkan dalam literatur Kanzun Najah was Surur dan Al-Fawaid al-Mukhtarah berkaitan dengan keberlangsungan harta dan rezeki. Syekh Ali al-Ajhuri menegaskan bahwa barang siapa membaca kalimat "Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah" sebanyak tiga puluh lima kali pada Jumat terakhir Rajab saat khatib berada di mimbar, maka dirham atau uang tidak akan terputus dari tangannya pada tahun itu.

Penjelasan ini juga disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun dalam kitab Al-Fawaid al-Mukhtarah. Beliau menjelaskan bahwa amalan ini dianjurkan untuk menjaga agar uang tidak kunjung habis di sepanjang tahun. Syekh Ali al-Ajhuri menambahkan bahwa amalan ini telah dicoba oleh banyak orang dan terbukti bermanfaat dalam kehidupan nyata. Faedah ini tidak berarti seseorang akan menjadi kaya secara instan, melainkan dimudahkan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dijauhkan dari bencana kefakiran.

Amalan Pendukung dan Waktu Mustajab Berdoa

Sebagai pelengkap amalan utama, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam ensiklopedia fiqihnya menekankan bahwa hari Jumat memiliki waktu mustajab untuk berdoa yang dikenal sebagai sa'atul ijabah. Pada Jumat terakhir Rajab, sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar sebagai bentuk taubat serta permohonan keberkahan sebelum berpisah dengan bulan mulia ini. Doa yang dibaca tidak perlu panjang lebar, melainkan cukup dengan zikir yang mengandung pengakuan kerasulan.

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Amalan lain yang juga sangat dianjurkan pada bulan Rajab, termasuk pada Jumat terakhirnya, adalah bersedekah dan memperbanyak shalawat kepada Nabi SAW. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, menyantuni anak yatim, dan berbuat baik kepada sesama merupakan amal saleh yang pahalanya dilipatgandakan, terlebih di bulan haram yang dimuliakan Allah. Shalawat dan dzikir juga menjadi ibadah yang diperintahkan langsung dalam Al-Qur'an, sehingga pelaksanaannya sepanjang bulan Rajab serta pada momentum Jumat terakhirnya sangat digalakkan.